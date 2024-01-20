搶賺趨勢財！2024ETF要關注那些題材？

去年10月加權指數破「萬六」，ETF撐起台股一片天，如今總規模逾3.5兆元，國人對定期定額投資策略偏好已成為趨勢，台股下跌還會加碼投資，2024如何嚴選標的搶賺ETF趨勢財，是本文的重點。

台股ETF持續成為投資的熱門選擇，讓許多小資族都能輕鬆入手，據金管會證期局統計，截至2023年11月底，ETF總掛牌檔數已達到241檔，其中包括227檔證信ETF和14檔期信ETF，總規模達到3兆5,843億元，隨著ETF在市場上引起關注，金管會也預計今年上半年將對擁有銷售ETF的投信進行專案金檢，加上一般的金檢，預計將有逾十家投信受到檢視。

ETF成投資顯學

台灣投資人對定期定額投資策略的偏好已成為趨勢，不僅在股價下跌時加碼，還有追高的企圖心。在去年10月加權指數盤中跌破「萬六」支撐後，11月起開始出現反彈，定期定額投資金額在11月短暫下滑後，12月迅速回升，並突破10月的95.71億元，創下歷史新高，種種跡象都顯示ETF逐漸成為許多投資人的心頭好。

而台股ETF那麼多，究竟哪一檔最受投資人的喜愛？根據台灣證券交易所統計，去年12月台股定期定額投資金額達到97.82億元，創下歷史新高，從定期定額戶數來看，台積電持續是投資人定期定額第一名，然而在ETF方面出現劇烈變化，「國民ETF」元大台灣50(0050)首次失去ETF定期定額冠軍地位，一下子從第一名跌至第三名，被元大高股息和國泰永續高股息兩檔取代。

2024年該關注哪些題材？

台灣ETF總掛牌檔數已達到241檔，據投信投顧公會統計，目前有兩檔台股高股息ETF正在等待核准，分別是元大台灣價值高息ETF連結基金和新光台灣高息優質成長ETF基金。根據了解，今年至少還有九檔高息ETF正處於籌備階段，林林總總的ETF讓人目不暇接，ETF推陳出新的速度也相當驚人，不過對於投資人來說，最重要的是ETF的「配息」能否讓人滿意，尤其像2023年最夯的飆漲ETF國泰台灣ESG永續高股息(00878)，以及復華台灣科技優息(00929)就是因為搭上AI題材，那麼2024年該關注哪些題材的ETF呢？

深耕產業研究的專家「洛克」指出，2023年股市主要受惠於ChatGPT爆發，生成式AI的熱潮，也帶動這些供應鏈崛起，主要靠輝達GPU一枝獨秀，2024年則是AMD A300系列值得投資人注意，可以觀察出貨量、市占率等，且從AMD最近的行動當中，也可以看到AMD在與更多公司合作，也會是股市觀察趨勢的重點。

此外，洛克也提及AI PC、AI手機、工業電腦、記憶體、車用電子等都值得注意，「可以先注意AI PC，經多家研調機構的彙整，洛克預估2024年PC出貨量會成長3-4%，再加上微軟將在2025年停止更新Windows10，2024年勢必會迎來PC換機潮，屆時許多公司需要更換電腦。不過AI PC的爆發時間應該不會太快，就如同宏碁董事長陳俊聖所言：「使用者模式改變是推動AI PC的關鍵」。目前AI的功能並沒有對大家的工作、生活有很大的影響，一般使用者比較無感，前期會先影響開發者、創作者等是主要影響的族群。因此可能要到2025年至2026年會是AI PC的爆發朝，不過這個爆發潮也不是因為大家認同AI PC，而是AI PC變成了一般PC的常態規格，且價格也會下壓，變成大家可以接受的程度，可以關注這些題材的ETF或是個股。

洛克也提醒大家，在投資ETF時要注意ETF追蹤標的組成、成立時間、市值規模大小、折溢價及內扣的手續費。洛克提及ETF不斷推陳出新，且取名聽起來也都很厲害，這也攸關投資人掏腰包的動力，因為許多人工作、生活太忙，沒有很多時間去研究，覺得與其選股，不如去投資一個看起來名字有投資到熱門題材的ETF，省時省力，所以如果ETF的名字切到投資人的痛點，很容易直接買入。但建議投資人還是要注意ETF追蹤的標的是什麼，因為台股有很多ETF，雖然名稱看起來跟產業有關聯，但其實成分股隱含風險。舉例來說某支ETF名稱是電動車， 但可能追蹤標的跟電動車沒有直接的關聯，或者成分股只有台積電，在投資ETF時也要注意。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／李羿璇