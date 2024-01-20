追求高股息 基金不比ETF差！23檔高息基金一次看

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台灣投資人對高息ETF相當狂熱，但主動式基金中，亦有不少值得關注標的。多重資產、平衡型基金，在不確定性高的環境中，也是有機會同時創造息收與績效的投資工具。

高股息ETF成為近年台灣投資人的寵兒，但主動式基金中，亦有不少標的可為投資人創造優異配息，同時獲取亮眼報酬。

統計2023年各月年化殖利率平均逾7％、年報酬逾一成的股票型基金，一共有23檔，超過半數基金都具共同特性，也就是結構為「組合型」標的，含多重資產、股債平衡型基金。

聯博多元資產收益組合基金以殖利率11.2％奪冠，年報酬亦達12.4％，為配息、績效都優異的標的，進一步從23檔基金排行來看，有14檔基金與冠軍相同，都屬組合型基金，如聯博美國多重資產收益基金、安聯收益成長基金，殖利率都達9.9％。

永續題材夯 科技領域成長強

平衡型基金以投資股票、債券為主，多重資產基金選擇不只股、債，還有REITs、可轉債、ETF、衍生性金融商品等；除了息收，資本利得也是可配息來源。多重資產經理人可在不同市場環境中轉換資產，凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳舉例，該檔基金透過掩護性買權，創造穩定高於非投資等級債的息收，且無論高利或低利環境，都可藉此操作維持配息水準。

排名居前的股票型基金，多明確訴求收益、高息，如安聯歐洲高息股票基金，殖利率有9.2％；貝萊德全球智慧數據股票入息基金殖利率8％，聯博美國成長入息基金、富達基金－永續發展全球存股優勢基金，殖利率皆落在7.6％。

另從投資主題來看，如貝萊德全球智慧數據股票入息基金、安聯智慧城市收益基金，是少數明確聚焦投資科技股的標的；貝萊德永續能源基金、富達基金－永續發展全球存股優勢基金等，則將目標鎖定於近年最夯的永續題材。

安聯智慧城市收益基金去年各月平均年化殖利率7.6％，報酬率有16.8％。產品經理趙芃宇表示，科技股可帶來強勁成長潛力，但潛在波動風險也較高；若投資人想透過較高的資本利得獲取收益，多重資產策略不僅彈性更高，也有助分散風險、掌握更多元的收益來源。但他特別提醒投資人，別落入高息圈套，也就是「為了追求高配息，錯失長線資本利得的潛在空間」，建議選擇標的時，應留意長期總報酬。

排名中另一特別標的類型是「特別股」，柏瑞特別股息收益基金以殖利率7.6％、年報酬10.4％位居17名。特別股兼具股、債性質，持有人優先於普通股股東享有分配股息權利，且因特別股股東不具公司決策投票權，發行企業常會藉拉高配息率吸引投資人，使特別股息率通常高於普通股。

此外，特別股如債券具有發行年期，以及固定給息特性，柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉指出，特別股在國外被看做類債券資產，且發行人通常為大型金融機構、違約率極低，波動風險介於債券與股票之間，信用評級多與投資等級債相當。

平衡風險 特別股搭債券基金

去年同樣配出近7％高息，績效也逼近一成的富蘭克林華美特別股收益基金經理人陳彥諦指出，特別股除如股票會受企業營運影響，還具利率風險，各國股息課稅條件不同，也易影響領取息率；提醒投資人在選擇特別股基金時，應留意上述三大指標，最好搭配債券基金做到風險平衡。

不過，在如今利率攀高的環境下，非投等債基金也能創造亮眼配息，群益投信固定收益部主管林宗慧就認為，過去因低利環境，迫使自己以股票追求高息收的保守投資人，如今用債券投資就可達到領息目的。

然而，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，高息率多重資產基金，相較非投等債基金仍具三大優勢，一是潛在資本利得空間較大，二是資產多元分散，可掌握不同投資機會，遇震盪時也有下檔保護，長期下來，總報酬可望優於純股或純債基金，最後，多元資產配置有助降低非投等債違約的風險。

究竟投資人該選哪種好？仍得回到自身風險偏好，並從期待多少配息、獲得多高報酬去評估。但就理財配置來說，不偏重單一資產、市場、標的，或許仍是最核心的觀念。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／李瑞瑾