三星新旗艦機 號稱史上最聰明！AI手機大戰 台廠供應鏈受惠

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三星發表號稱「史上最AI的手機」，預告未來還有更多品牌將推出具AI功能的產品，被視為引領市場成長的主要動能，未來巿場擴大也會對台廠帶來新機會。

根據《財訊》雙週刊報導，2024年1月在CES（國際消費性電子展）上，韓國大廠三星至少砸下135萬美元重金，租下位於美國拉斯維加斯威尼斯人酒店的球體館（Sphere）。這是目前全球最大的球體建築，同時配有搭載120萬顆LED組成世界上最大且解析度最高的LED螢幕，環繞整個巨型建築。三星大動作，就是要預告旗下首款AI旗艦機—Galaxy S24即將到來。

三星於1月18日正式發表的Galaxy S24，號稱是「史上最AI的手機」，提前於球體館打上「What IF」（假如）的品牌廣告暖身，也讓外界好奇這支即將發表的AI手機到底會有多酷？還有，未來AI手機又會如何影響人類生活？AI手機將會有哪些升級？台灣預計可受惠廠商有哪些？

即時翻譯 雞同鴨講無隔閡

要解答這4點問題，就必須先拆解三星這支新產品的規格與特色。

根據三星公開資訊，首款AI手機將會推出全新的「AI即時翻譯」功能，並且支援與其他手機之間通話使用；也就是說，這個功能將能在手機語音通話時即時翻譯，以降低不同語系使用者的溝通隔閡。

如同所有手機品牌商推出新一代旗艦機種，電池、記憶體容量等都將會大升級，三星的AI手機也不例外。不過，這款手機最吸睛的就是搭載高通（Qualcomm）下一代用於安卓作業系統的旗艦晶片—驍龍（Snapdragon）8 Gen 3，採用台積電4奈米製程生產。

雖然Galaxy S24並不是全球第一款搭載這顆高通最新旗艦晶片的手機，不過若要實現「史上最AI的手機」，目前確實只有這款晶片才辦得到。

根據高通發布的新聞稿指出，這款旗艦晶片AI引擎由全新的中央處理器Oryon、繪圖處理器Adreno和神經網絡處理器（ＮＰＵ）Hexagon組成，擁有最高45 TOPS（Tera Operations Per Second：衡量處理器運算能力的單位，1TOPS代表處理器每秒鐘可以進行1兆次操作）算力，參數量達到最高100億；它支援多模態生成AI模型，號稱能在不到1秒的時間內根據文本生成圖像。

《財訊》雙週刊指出，這款旗艦晶片，可以直接在裝置上、而且不需要連結網路運行OpenAI Whisper、百度文心一言3.5、Meta Llama 2、Google Gecko等主流方案，因為一切都在終端完成處理，使用者的隱私也能得到保障。根據官方給出的數據，8 Gen 3的AI效能比前代晶片提升3.5倍。Hexagon的效能也大增98%，每瓦效能增加40%。

各品牌搶大餅 掀起換機潮

不僅只是三星，谷歌、華為、小米、OPPO、Vivo、Realme等品牌商也計畫在近期陸續發表AI手機。這是因為愈來愈多市調機構預估，AI手機將會為手機市場掀起換機潮，甚至成為未來數年的成長動能，也因此讓AI手機正式進入戰國時代。

根據摩根士丹利預計，至2024年，全球智慧型手機出貨量成長將近4%，於2025年再成長4.4%。預估的假設基礎，正是來自於手機品牌商預計於2024年推出多支AI手機產品。「邊緣人工智慧（Edge AI）的殺手級應用出現雖然仍有不確定性，但AI智慧型手機可能會遵循ＰＣ網路和行動網路的歷史模式而往上成長」。

隨著AI手機進入戰國時代，未來又將如何顛覆世界的樣貌？資策會資深產業分析師廖彥宜觀察，手機品牌商發表的AI手機都強調透過感知與理解用戶的意圖，但是感知這件事情除了揣測用戶的意圖之外，還包括使用者周遭環境、行為模式等，並做到自然的互動，甚至給出很精確的建議。

《財訊》雙週刊分析，舉例而言，未來消費者將會透過語音助理與AI手機互動，如下達指令預約明天行程，接下來AI手機會打開行事曆記錄、打開電子郵件發送邀約信件、上網預約餐廳位子；但是現在可能要打開至少3個App才可以執行上述任務。

此外，「未來AI手機一定需要大語言模型的支持。」廖彥宜認為，現在手機都必須要聯網才能執行很多功能，但是未來AI手機將會凸顯大語言模型與使用者互動，並於離線情況下進行運算，更貼近用戶的生活。而且大語言模型會包含公有雲與私有雲的混合架構，終端會有用戶的個人資料如健康資訊等，透過人工智慧自我訓練，AI手機可能會成為最理解用戶的智慧裝置。

「AI手機的概念就是一定要讓你的生活和工作變得便利，所以已是不可逆的趨勢。」群益創新科技基金經理人杜欣霈如此分析。

台積電、日月光 受惠大咖

而在這波AI手機浪潮之下，台灣預計有哪些廠商可望受惠？

杜欣霈指出，AI手機最核心的就是SoC（系統單晶片）架構的晶片，IC設計大廠聯發科也將會積極插旗市場；另外，這些晶片要成功問世，也須仰賴晶圓代工龍頭廠台積電、先進封裝廠日月光等半導體供應鏈廠商。

至於其他關鍵零組件廠商也會有角色在其中。據了解，三星Galaxy S24將會選用大立光潛望式鏡頭、採用昇佳電子的感測器、選擇GIS-KY投產的觸控螢幕、導入晶技生產的石英元件。杜欣霈也預估，「為延長待機時間，電源管理也將不可或缺。另外，追求更高傳輸速率的Wi-Fi（區域網路）技術也將成為標配；還有透過AI手機修圖或製造影像，也需要更高解析度的面板呈現，都將會是接下來台廠可進攻的市場。」

橫空出世的生成式AI，正在改變未來PC的樣貌，也正在描繪手機的無限可能；同時，也被視為PC與手機市場未來幾年主要的成長動能。

《財訊》雙週刊指出，生成式AI對世界的改變正在發生，而且從PC滲透到手機，為人類實現更便利、智慧化的生活。只不過，但當它成為最懂你的智慧裝置之後，衍生的隱私權爭議恐怕將成未來的巨大挑戰。

文／林苑卿