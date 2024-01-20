降息列車尚未啟動 債券投資現在該上車？Feat.滙豐銀行

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美國10年期公債殖利率1月以來持續反彈，從12月谷底的3.79％一路來到本周4.16％，手上有長債相關產品的投資人，2個月來累積的回報快要吐回一半。投資人面對眼下震盪格局，到底該如何配置手上債券部位？

降息列車尚未啟動 債券投資現在該上車？

美國10年期公債殖利率1月以來「豬羊變色」，從12月底的3.79％一路迴力標反彈上衝到本周4.16％。工商時報《市場觀測站PODCAST》本集來賓滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱，去年11月底就在節目中提醒，在利率轉折周期，即便聯準會隔夜拆款利率不變，但長天期市場殖利率在這段期間往往也會隨市場消息劇烈震盪。

債券殖利率的波動，直接牽動著債券價格。此前聯準會主席鮑爾於去年11月、12月持續放「鴿」後，債券價格一路上揚，跌了很久的美國政府公債ETF紛紛 吹響起漲號角，但隨後美國財政部長葉倫發表經濟軟著陸談話，債券價格聞聲下跌。債券投資人這段時間的收益率，在這波動過程中至少損失2～4％。投資人不禁想問，難道2024一整年的債券市場都會像過去三個月一樣刺激？

通膨年增率持續下降，但核心服務通膨具黏性。圖 / 滙豐銀行提供

李勝凱指出，2024年的債券部位會不會持續戲劇性地震盪，美國聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫的談話至關重要。前者的談話往往預示聯準會未來利率動向，後者發表美國財政支出與政府債務消長的數據，則是市場供需的明確指標。聯準會去年12月全面下修PCE通膨、經濟成長、基準利率預測，鮑爾表示，在通膨回到2％的目標前，實質利率的高低是決定是否開始降息的一個重要因素；而扮演債券供給角色的美國財政部，去年底共計標售1,550億美元3種不同年期的國債，其中2年及5年期國債標售需求強勁，也帶動10年美債殖利率走低。

「借錢的人當然希望融資利率愈低愈好；把錢借出的人則希望利率越高越好，越久越好」。李勝凱認為投資人應該把握現在殖利率仍高，將手上閒置資金布局債券以獲得「鎖利」效果。截至目前經濟數據並無惡化，聯準會3月降息機率偏小，這段期間到聯準會真正開始降息，或許就是投資人錢入債券市場的晚鳥好時機。

美國投資級公司債殖利率仍處在十年高點。圖 / 滙豐銀行提供

2023年12月份的美國就業數據顯示美國勞動力市場仍具韌性，滙豐認為市場對3月降息的預期「確實過早」，滙豐的HOUSE VIEW維持聯準會將從6月開始實施寬鬆政策，政策利率將在2024年第二季底起分3次降息，每次25個基點，累計降息75個基點，隨後在2025年同樣分3次每次25個基點，再降息75個基點。

雖然滙豐預估今年6月才會啟動降息，但李勝凱提醒，從1995年來四次降息經驗顯示，10年期公債殖利率平均會在聯準會降息前6個月就預先反應。由於債券價格與殖利率成反比，這表示債券價格有機會在聯準會開始降息前6個月就開啟漲勢。

過去20年十年期公債殖利率及聯邦基準利率走勢。圖 / 滙豐銀行提供

另外值得注意的是，非投資等級債2025年將迎來一波到期高峰，當中大部分可能都需要再融資。李勝凱表示，2025年的市場利率可能仍會高於2019、2020年，而非投資等級的公司債由於信用評等較差，可能屆時會面臨再融資壓力以及利率走升的不確定性。他建議，投資人最好還是以投資級債券作為核心配置，若真的想藉由非投資級債券提高收益，最好也是選擇已經分散投資的投資級債券基金，藉由此類基金當中所投資的少量非投資等級公司來參與市場，避開單一公司債可能面臨的違約風險。