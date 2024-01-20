外資、投信加碼搶進 廣達、台燿等14檔旺到春節封關

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14檔雙資搶進股

「護國神山」台積電法說報喜，扮演多頭強心針，帶動大盤擴量收復所有均線，法人看好外資啟動回補浪潮有望延續至農曆年前，加上投信買盤穩健，篩選外資、投信同步買超，以及符合股價帶量上攻的個股，包括廣達、台燿等14檔吸金力道可期、搶攻紅包行情。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台積電法說正向，支撐市場信心回籠，加上選舉引發動盪的擔憂情緒逐步消化，外資大幅度買超台股，預料各題材產業將重新開始輪流上漲，紅包行情開跑，聚焦市場主流產業以AI、IC設計為雙箭頭，而輝達（NVIDIA）隨著台積電產能開出，將帶領產業走強。

據統計，符合外資、投信兩大勢力加碼買超，且19日成交量能放大，展現多方卡位企圖的個股，計有台積電、廣達、緯創、台燿、技嘉、神達、台耀等14檔，有機會一路旺到春節封關，躍居領漲先鋒。

台積電釋出樂觀展望，19日成交量爆出17萬大量，其中外資更是一舉買超11.29萬張、投信法人同步加碼1,142張，推升股價飆漲6.46％收626元，創近二年新高價位。

而半導體景氣復甦，以及先進製程需求強勁，也進一步激勵CoWoS概念股走勢，矽格、弘塑等皆成買盤卡位焦點。國泰證期表示，生成式AI浪潮帶起先進封裝需求，且弘塑有耗材挹注，有助降低設備拉貨營運波動，且在3D封裝SoIC設備與配方藥水布局比CoWoS更加完整。

凱基投顧分析，近期盤面由AI概念股表現最為強勢，人氣指標股緯創2023年第四季財報三率三升，每股稅後盈餘（EPS）4.08元，創下2012年以來最高紀錄，2024年營運將以AI伺服器為主要成長動能，帶動廣達、技嘉等19日同步大漲逾5％。且目前漲勢也有外溢至其他AI概念股的現象，包括川湖、勤誠等，吸引內外資買盤積極進場布局。

另外，優群2024年擁有三大成長動能，受惠DDR5滲透率與單價提升，且伺服器CPU支援DIMM數量增加，加上美系手機品牌Metal Bar用量提升，營運估創歷史新高。

（相關新聞見A3）