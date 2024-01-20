台積電帶領台股 譜寫6大驚奇

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台積電19日領台股寫驚奇紀錄

台積電法說會報喜，19日強力發揮「護國神山」功能、大漲38元收626元，助台股避開轉空風險、加權指數大漲453點收17,681點，一舉站回所有均線之上，並為台股寫下六大驚奇紀錄。

這六大驚奇分別是外資買超807.97億元為史上第二大、三大法人合計買超854億元為史上第二多、台積電交易金額達1,094億元為史上第二高、台積電大漲38元為歷史第三大漲元、台積電市值回升到16.23兆元為全球市值第九大與亞洲最大公司。法人認為，台股將重返萬八上升軌道。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、兆豐投顧副總經理黃國偉四位台股名師的看法，外資18日才創史上第三大賣超，19日就認錯回補買超807億元，改寫歷史第二高買超、帶動台股漲點453點為歷史第12大。

而台積電法說會釋出的四大亮點：3奈米產品放量成長、毛利率高於預期、今年營收可望強勁成長2成遠優市場看法、AI領域成長快速維持今年CoWoS產能翻倍目標等，使外資快速調整看法，外資對台積電大舉買超701億元為史上加碼第二高，帶動台積電19日總成交金額創歷史第二大的1,094億元、占大盤交易量1/4。

台積電也同步帶動AI族群向前衝，上市電子股成交比重從70.53％升至82.44％，突破八成，其中半導體、AI概念的電腦及周邊設備占比合計達66.89％；三大法人跟著對台股同步買超達854億元，為史上第二多，僅次於2005年12月28日1,230.52億元買超金額。

台積電市值也回升到16.23兆元，為全球市值第九大、亞洲最大公司，外資報告普遍估今年目標價介於680～720元，台積電作為投資人最愛存股標的，也帶動大盤19日成交量放大到4,386億元，為2023年12月18日以來最高。

展望至農曆年封關前，台股將重啟萬八上攻走勢，但據四位名師觀察，後市仍有三大變數需要留意，一是紅海地緣政治風險、二是520總統就職前的兩岸關係變化、三是電子業去年四季財報匯損；至於第一季指數位置的變化，多認同支撐在17,000點，高點上看18,500點，當前台股距離萬八只剩不到320點，預期將震盪盤堅、收復失土。

（相關新聞見A3）