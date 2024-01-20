2024投資趨勢論壇 逆風找機會

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今年來台股快速波動，如何緊抓市場動向，成為投資人關注指標。工商時報主辦「2024投資趨勢論壇─掌握變局 逆風而行」19日登場，新的一年面臨多變環境，包括美中科技戰、俄烏戰爭等，牽動全球投資動向。論壇邀請多位產學界重量級專家，針對最新政經、產業前景分享獨到觀點。 今年論壇以「投資趨勢和產業發展動向」為核心，邀請證券商公會理事長陳俊宏開場致詞，中華經濟研究院副院長王健全、群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠、淡江大學財務金融系教授聶建中，針對全球產經展望與全球市場投資趨勢進行專題演講；臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明、台新金控首席經濟學家李鎮宇，分別以「全球淨零轉型與碳權投資」、「2024國際大選年下的投資策略」為題專講。

另外，論壇也針對台灣最強半導體產業的展望進行座談，與會專家計有日月光投控行政長汪渡村、元智大學EMBA執行長羅懷均、淡江大學兩岸金融中心副主任李沃牆、與中央大學經濟系教授吳大任共同討論。

陳俊宏強調，全球局勢詭譎多變，台股走勢也跟著變化多端；並建議將當沖降稅減半納入常態化，穩定市場量能。

對於全球產經展望，王健全指出，美國與中國競合關係在2024年仍是市場聚焦重心，台灣產業發展「不能沒有半導體，但也不能只有半導體」，應引導10兆元超額儲蓄及31兆元保險資金投入服務業鬆綁、產業化，推動長照、國際醫療、理財、雙語教育、都市更新等領域發展。

張菁惠表示，全球投資趨勢已由主動式基金轉向被動式基金ETF，2024年建議股票ETF聚焦權值、高息、半導體；債券ETF則鎖定長天期美國公債，及產業安全性高、今年來報酬表現高、收益水準高的投資型公司債。

聶建中認為，2024年中國預期有低基期的撐盤護底，但經濟復甦力道仍偏薄弱，應留意政策方向。