節能優先於開發 賴清德喊話：前2萬用電大戶要落實節能

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大選期間拋出「深度節能」政見的總統當選人賴清德，選後首度公開談話即要求企業進一步落實。賴清德19日表示，節能要比開發更優先，未來將針對台灣用電量前2萬多家、占用電量約60％的企業進行節能措施，無論民生或工業用電，都要把能源效率做得更好。

賴清德是在出席「2024電器空調影音3C年終購物節開幕典禮」時，做了上述表示。他強調，因應氣候變遷，期盼大家協助政府提高能源效率，聯合國COP28大會提出能效倍增倡議，希望設備能源效率年均改善從2％提升至4％，他曾提出，希望推動家電用品達能源效率一級標準，並與工商業界共同合作，檢視設備或生產流程能再節能。

值得注意的是，賴清德強調，要與保險機構合作推動能源技術服務（ESCO）機制，幫企業界改善設備、生產製程的能源效率；知情人士補充說，製造業及服務業空調設備及製程，都有改善空間，未來保險業可自行成立ESCO公司，對企業改善製程、設備能效提供放貸；或只提供資金給ESCO公司，因法規已修正，保險業資金可作為放款。

賴清德在政見上提及，要用擴大補助、租稅減免等方式，或和金融、保險或民間企業結合推動ESCO制度，由企業提供資金，當每家公司因能效提高減少電費後，把減少電費還給ESCO公司，逐步達成節電效果。

他還說，目前備轉容量率約在10％至15％，非尖峰時段20％，政府會提供更穩定供電，但節能要比開發優先，以台達電為例，透過改變生產製程，就省5成用電。

賴清德進一步表示，將針對台灣用電量前2萬多家，占用電量約60％的企業進行節能措施，「只要節省10％的電，就等於節省一座核電廠的發電量」。

根據台電111年統計，前2萬家企業是指用電100KW以上高壓用戶，約2.3萬戶，佔全台用電量約63.7％；800KW以上用電大戶約4,800多家，占用電量約53.7％。

至於家戶家電，賴清德主張要使用一級能效標準，全台十年以上老舊家電有700多萬台，經濟部3年80億預算僅汰換256萬台冷氣及冰箱，未來新政府可望擴大補助預算。（相關新聞見A8）