增加投資，強化醫療體系是朝野合作試金石

這次總統大選，到了選戰最後階段，對於全民健保長期投資不足，竟然異軍突起成為選戰的另一個焦點。起因在於選戰初期，執政黨的競選團隊認為，高達9成的健保滿意度，不可能成為話題。沒想到國民黨的一句「廢除巴氏量表」，立刻引起民眾的共鳴。接下來在野黨紛紛「出大絕」，首先是提出醫療保健整體支出應占GDP 8％以上，以目前只有6.4％的水準，每年要增加投資4,000億元以上，其後再以保障健保點值一點一元，迫使執政黨團隊不得一一回應。

簡單的說，這次在立院獲得較佳成績的國民黨與民眾黨的訴求，確實點出了台灣醫療體系的問題，就是長期以總額預算控制健保支出，已經造成醫療體系長期缺血、醫護人員過勞，再不思改革，未來急重症病人的照顧、外科手術以及給付偏低的部分內科、小兒科、感染科等，勢必面臨招不到年輕醫學系畢業生的窘境。更重要的是，總額預算的錯誤政策，造成癌症病人新藥得不到給付，付得起的動輒數十萬、上百萬，付不起的，只好早點面對死亡。許多醫師不敢告訴病人目前已有許多新藥可以延續生命，結果是台灣的主要癌症存活率，大幅落後已開發國家。

邁入21世紀以來，世界各國紛紛以「可治療疾病之死亡率」為標準，來衡量醫療體系的品質以及新醫療科技的可近性。這個指標的國際比較自2015年首次在知名醫學期刊《刺絡針》發表以後，台灣連續幾年的成績，都大幅落後先進國家，尤其是與我國長年競爭的韓國。由於台灣並不是國際重要衛生組織成員，所以尚未建立相關的統計制度，因此可以有藉口稍微自我安慰，不過執政黨過去幾年來，一直用「台灣健保世界第一」來向國人宣示，而不知我國的醫療體系在長期投資不足的情況下，早已千瘡百孔，只剩下「便宜」和「方便」這兩項尚可堪慰的世界冠軍。

我們先回顧蔡政府過去七年來的健保政策，主要是受惠於馬政府時代的二代健保增加了補充保費之後，健保財務迎來了十年的好光景，不但不需要漲價，還破天荒降了一次費率。而執政團隊對健保的論述只有兩大主軸：其一，全民健保世界第一，因此只要用「新制部分負擔」來抑制浪費，就可以永續經營；其次，繼續以總額預算制度來控制醫療費用，以避免健保財務入不敷出。其結果就是健保的緊縮造成醫療資源左支右絀，最有感的當推兩位在野黨總統候選人，在COVID-19雙北爆發疫情的高峰期，連號稱全國醫療資源最豐富的台北市都自顧不暇，迫使新北市病人轉送到桃園以南。正是這個原因，這兩位候選人推出的醫療政策讓人特別有感，也間接表達了在野黨對蔡政府執政七年多來，無視民間疾苦的指控。

新政府雖仍由民進黨執政，但立院生態已變。過去，只要執政團隊提出要調漲保費，在野黨一定在立院發動全面攻勢，主導政策的衛福部長被迫下台幾乎是不可避免的結果。如今則不然，既然兩個在野黨都有改革醫療體系的主張，這也是為什麼我們呼籲新政府要把握這次的黃金機會，摒棄成見，以在野兩黨的政見為基礎，提出全面性增加對醫藥衛生體系投資的政策與方針，並落實賴總統競選期間的承諾，立即在520之前就召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議，以凝聚朝野共識。而且這些政策必須在新政府上任後的第一年，就付諸執行，才能對年輕世代的醫護人員送出一個非常正面的訊息，讓未來第一線醫護人員不再血汗，可以在合理的待遇與工作環境下照顧病人；癌症病人的新藥不必再等兩年，而給付範圍不再因財源不足而限縮；各大醫院的急診不再擠滿等不到病床的病人。

而更重要的是，經過這一次的努力，我國的健保制度能夠重回開辦時的榮景，真正讓所有人民不分年齡、性別、種族、信仰，以及社經地位都可以得到應有的高品質醫療照護，而免於因病而貧，或因付不起錢而必須放棄治療的困境。

新政府雖然必須面對在立法院失去多數席位的執政環境，但增加對醫療體系的投資，是朝野已具的共識，新政府應掌握契機，讓朝野合作成為可以造福民眾、增進人民健康的試金石。（本系列完）