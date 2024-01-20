金控今年配息 上看2千億元

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金控今年配發現金股利上看2千億元。金管會鬆綁資本公積配息門檻，讓金控吃下定心丸，但各金控表示，公積配息是「備而不用」，2023年獲利大好，用盈餘配息已綽綽有餘。

統計至2023年第三季底，14家金控未分配盈餘已達5,512億元，若以去年配息率估算，14家金控至少可配2,000億元現金股利。

因為美國聯準會鷹式升息、債券價格崩跌，資本市場劇烈波動，14家金控2022年合計稅後獲利3,098億元、年衰退逾44％，去年配息前的可分配盈餘共3,323億元，且有四家金控在提列特別盈餘公積後，沒有可分配盈餘，有金控動用資本公積配息，最終金控實際配出現金股利共1,204億元，配發率約36％。

今年金控存股族可期待比去年更好的現金股利。由於金控2023年合計稅後獲利近3,653億元，年增近29％，至去年第三季底未分配盈餘已達5,512億元，第四季估再增250億元以上，且因股債雙漲，金控不必再增提特別盈餘公積，各公司多表示獲利可拿來配息，法人推估今年金控至少可配出2,000億元的現金股利。

金管會鬆綁金控用資本公積配息，可與法定盈餘公積配息脫勾，光以2023年半年報來看，將有包括華南、富邦、國泰、永豐、玉山、元大、台新、第一、國票和台灣等十家金控，符合動用資本公積配息標準，讓配息能力及靈活度大增。

但目前如國泰金已明確表示，2023年盈餘逾500億元，會以當年獲利來發放股利，不會動用公積配息，且會以現金股利為主。永豐金、華南金、第一金也表示不會動用公積配息。

台新金表示，關於金控配息尚須待董事會同意，台新金2023年獲利狀況佳，將以穩定的股利政策為原則，並視市場狀況等因素，提出具有競爭力的建議數字給董事會。

玉山金控指出，2022年獲利較前一年度衰退，配發的股利水準也不如往年，但當年度也未使用資本公積，配發股票股利0.38元及現金股利0.19元，今年則還在規劃中。