八大公股逢低補貨20檔出列 金融股過半 買最多是這檔

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台股本周跌宕起伏，19日大盤大漲453點，台積電回到6字頭；週間台股連跌三日，八大公股券商逢低補貨，17日買超近130億元，是近半年最高，過去一周公股券商買超最多的前20檔個股中，有12檔是金融股。

公股主管透露，公股券商喜歡長線穩、股息穩的優質股，且喜歡在大盤走低時逢低補進，軌跡時常與外資相反，台股開紅盤，公股券商反而會適當獲利了結。

過去一周，公股券商連續買超四日，買超最多前20檔個股包括聯電、新光金、臺企銀、長榮航、第一金、開發金、華邦電、華航、鴻海、合庫金、台新金、富邦金、彰銀、永豐金、國泰金、華南金，以及中鋼、玉山金、台塑和力積電，前20名中有12檔是金融類股，台積電不在榜內。

金融類股今年來下挫3.6％，大於大盤跌幅1.39％，由於部分金控去年獲利不錯，預期股息也會維持水準、甚至更多，金管會18日鬆綁資本公積配息條件，對金融股來說是大利多，因此獲投資人青睞。其中，當台股大盤表現較差時，中信金、兆豐金、國票金、富邦金等都相對抗跌。19日大盤大漲，金融類股小漲0.74％，其中以元大金單日漲1.55％最高、國票金漲幅也達1.27％，國泰金和富邦金漲幅分別為1.15％和1.12％。反觀外資19日單日買超801.69億元，前百名買超個股和ETF中，國票金也在其中。

另外，公股券商買超最多的ETF，包括復華台灣科技優息、元大高股息、和群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、中信中國高股息、國泰永續高股息等，除了科技類主題外，也有兩檔永續主題ETF，也符合公股銀持續看好ESG相關類股發展的方向。