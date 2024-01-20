新台幣強彈 升破31.5元關卡

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主要亞幣對美元升貶幅

台積電法說會後跳空大漲，帶動大盤指數飆漲逾400點，新台幣兌美元匯率19日開盤即強升，外資回頭匯入、加上出口商拋匯，盤中一度狂升1.7角，最高觸及31.405元，終場順利升破31.5元關卡；本周匯市激情四射，上下震盪劇烈，整周重貶逾3角，周線收下連三黑。

新台幣19日收31.44元，升1.31角或0.42％，創去年12月29日以來最大單日升幅，總成交量19.635億美元；本周合計貶值逾3.11角或0.99％，則為去年7月22日以來單周最大貶幅，今年以來周周收黑，累計狂貶7.05角，已全數吐回去年底的強勢升幅。

但新台幣並非獨弱，主要亞幣均成外資提款機，以日圓狂貶2.1％最弱、其次為韓元重挫1.9％、馬來幣及泰銖各貶1.54％及1.28％，新台幣貶0.99％居中，其餘貶幅介於0.01％～0.82％。

外匯交易員指出，市場持續消化多重利空，國際地緣局勢升溫，台灣大選後不確定性，及美國聯準會降息預期降溫，本周外資瘋狂外逃，一度不顧匯價也要匯出，17日爆出史上第六大巨量，迫使央行罕見連二日信心喊話，18日貶勢暫休，收復部分貶值失土，穩住這波貶值壓力。

交易員指出，匯市再現「積」情，19日反映台積電領漲，外資陸續回頭匯入，加上出口商進場拋匯，驅動新台幣19日大舉反彈，但本周匯市實在「太衝」，部分出口商在風險趨避下，先觀望一下、等下周再匯出，市場交投且戰且走，不如前幾日劇烈。

匯銀主管指出，新台幣匯價開年後震盪加劇，本周面臨31.6元保衛戰，但近兩個交易日波動趨緩，但恐仍有餘波盪漾，後續估在31.4元上下1角區間波動。

匯銀主管認為，兩岸地緣局勢雖有影響，但執政黨續任，預計將延續蔡政府兩岸政策不變，加上拜習會後中美態度大致底定，短期除非有更大事件，匯市才會再大幅波動，否則還是回歸經濟基本面，下周先觀望美股財報，及26日美國個人消費支出指數（PCE）公布，牽動美國降息預期。