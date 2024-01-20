金控獲利高 存股族同歡！今年股利有驚喜 多家股票、現金都發

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近年金控多傾向發放現金股利，但富邦金控董事長蔡明興日前透露今年考慮再以現金股利搭配公積發放股票股利，讓股東既拿到現金、又增加持股數，還有節稅功能，公股行庫也表態今年會維持「股票股利及現金股利」都發。

金控多數以帳上可分配盈餘來配現金股利，股票股利多以「盈餘轉增資」方式配發，去年富邦金及合庫金則以資本公積配股。

2023年14家金控有3家未發股利，11家有發股利金控，包括富邦、兆豐、元大、第一、永豐、玉山、合庫、及台新等8家金控都採「配股、配息」雙軌政策。

合庫金表示，股利分派要等3月會計師查核後討論，但過去都是「現金加股票」同時發放。

玉山金指出，2023年獲利迅速回升，今年股利政策雖尚未出爐，對於是否持續配發股票股利，玉山金以「規劃中」回應，暗示不排除今年也可能有股票股利。

永豐金近10年股利政策多為配股、配息雙軌，2019、2020、2021年只發現金股利，永豐金控指出，今年股利分派還須等董事會及股東會討論通過才能定案。

觀察近年台新金股利配發情形，2016年起年年維持配發現金、股票股利，通常是55％現金股利、45％股票股利，去年每股配發0.93元股利，其中現金股利0.51元及股票股利0.42元，股利配發率約85％。法人預期，去年台新各子公司獲利向好，今年配股有望達1元以上。

國泰金上次發股票股利是2013年，國泰金指出，今年股利仍會以「現金」股息為主，主要是2022年底已現金增資強化資本，提升股本效果與股票股利一樣。

中信金在2016年前多是股票、現金同時配發，但2016年後就是以現金股利為主，去年也是每股配發1元的現金股利，由於2023年獲利達561億元，較2022年大幅成長67％，法人預估，股利原則上應可以比去年更好。