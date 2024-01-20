1.47兆 日圓換匯交易 去年破紀錄

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國人瘋旅遊帶動的日圓換匯熱，在去年12月因日圓兌新台幣回到0.22字頭，民眾換匯趨於保守。據財金公司統計外幣結算平台交易值，2023年12月日圓交易共1,372.77億元，未比前一年同期高；但2023年全年日圓換匯交易值仍有1.47兆元，創2015年有統計以來新高。

但今年一月以來，美元兌日圓再次飆高，尤其本周亞幣重貶，日圓跌更深，台銀日圓現鈔賣出匯率再見0.21字頭，19日營業時間結束時為0.2158，許多數位銀行App在19日皆推播，提醒客戶可「買在低點」、趕緊換日圓。

去年12月日本政府報告預測，2024年日本收入增長速度將高於通膨率，預估通膨率約2％，代表實質薪資有望正成長，因此市場仍預期日本即將結束負利率；同時，美國近期公布相關數據皆顯示通膨持續放緩，強化市場對於聯準會3月降息的預期，美日利差持續縮窄，市場也認為有利日圓後續走勢，一度帶動日圓有走強趨勢，當月台銀日圓現鈔賣出匯率也維持在0.22字頭。

據財金公司統計外幣結算平台交易值，日圓自去年7月到11月，連續五個月交易值都超過前一年同期，反映出日圓匯率相對便宜下，國人疫後旅日大爆發，帶動日圓交易大增。不過，去年12月日圓匯率稍有回升，外幣結算平台交易值單月日圓交易值略低於2022年同期。

財金公司統計，新冠疫情前，外幣結算平台交易值全年日圓交易值就已是一年比一年高，在2019年即已近1.25兆元，疫情首年人心惶惶，全年交易值低於兆元，接著又逐年回升，2022年全年為1.41兆元，2023年因日圓自年中以後匯率偏「甜」，全年高至1.47兆元。市場預期今年日圓有幾會走強，對要赴日旅遊民眾來說，能看到甜甜價機會可能減少，將影響今年日圓交易量。