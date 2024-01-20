廣達三長紅 今年全面AI化

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生成式AI掀起的AI浪潮，將代工大廠廣達推向浪頭。廣達董事長林百里19日在年終晚會上向萬名員工鞠躬表達謝意，直言廣達終於等到AI時代來臨，並在去年得到最好的成果和機會，在AI需求暢旺下，交出業績、獲利和獲利率都「長紅、長紅」的表現，同時喊出今年將「全面AI化」，並「乘著AI的大風」、繼續「做龍頭」。

不只林百里心情大好，廣達副董事長梁次震也開心大喊，要大家「不醉不歸」，雖然2024年景氣仍有很多壓力，但廣達在很多產品都灌注了AI，讓廣達除了在AI製造、AI醫療和AI智慧移動等3A領域，還能衍生出更多A，推進廣達成為A＋公司。

林百里表示，廣達從2016年就著手準備，直到去年AI時代終於來臨，在AI需求暢旺帶動下，交出了「很紅」的好成績，他強調這不是巧合，不論是PC、伺服器還是車用電腦，都要AI，他更直言，今年將聚焦AI的各種應用，廣達已投入AI製造、AI醫療和AI移動駕駛，AI的應用將是市場主要需求，也是廣達的價值所在，廣達將以創新解決方案和價值，在龍年持續站穩龍頭地位。

廣達受惠AI伺服器需求帶動，去年下半年營運動能逐步加溫，第四季並站上全年高峰、達2,878.97億元，拉抬全年度營收守住兆元大關、達1兆856.11億元；表現雖不若過去三年疫情紅利期間的水位，但獲利可期。

同時在AI伺服器加持下，廣達全年伺服器業務年增雙位數目標順利達陣，今年動能並將延續。廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，供貨仍吃緊的GPU須等到下半年才可望好轉，但因應後續產能需求，廣達在歐、美及泰國、台灣等地持續擴產，其中在墨西哥廠的擴產，則多集中在與車用電腦相關。

面對外界屢傳同業以價格戰搶單，楊麒令也直言，「重點在於準備好了沒」，廣達近兩年部署海內外擴廠增產的規畫持續進行，目前在泰國的伺服器SMT產能已達五成，現仍在評估是否於當地增建L6產線。

因預期GPU的供應恐要到下半年才見紓緩，楊麒令認為，整體AI伺服器的出貨動能屆時才將展現強勁增幅，今年度AI伺服器仍會是推動廣達整體伺服器業務成長的關鍵來源。