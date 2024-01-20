台積報佳音 AI股迎補漲行情

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AI股迎補漲行情

台積電法說會報佳音，美股AI巨頭輝達、微軟、超微，在18日股價寫下歷史新高，台股AI股總統大選後終於迎來遲來正義，全面復活，伴隨美股AI強勢股進行落後補漲，AI伺服器導軌大廠川湖罕見收在1,000元，躍升為台股11千金股，緯創氣勢如虹高掛漲停。

事實上，美股AI股如輝達、微軟在台灣總統大選前夕就頻創歷史新高，但台股AI供應鏈反應平淡，隨著總統大選落幕及台積電18日法說會對AI產業看法正向，AMD在18日加入創新高俱樂部，助台股AI供應鏈一臂之力，除了替輝達、AMD等大廠代工AI晶片的台積電大漲外，台股累積已久的多方能量在AI股散開。

AI伺服器導軌大廠川湖直衝千金，19日收在1,000元整數關卡，上漲64元，居台股第11檔千金股，外資及投信聯袂買超，日前摩根士丹利看好川湖看好展望，給予1,100元買進目標價，亞系外資將川湖目標價上調至1,220元，隨著客戶的業績開出，今年川湖營運看俏。

盤整將近半年的台股老牌AI伺服器大廠緯穎、緯創、廣達、英業達、微星等股，也滿血復活大漲，其中外資19日回補緯創6.44萬張，驚人認錯回補買超數字，除了寫下外資買超緯創的單日新高，也居19日外資個股買超張數第二大，僅次於台積電11萬張，多方力道將股價鎖在漲停。

由於緯創去年5～8月曾經躍居台股黑馬股之一，今年是否會再捲土重來，後市值得關注。

康和證券投資總監廖繼弘表示，上市電子類股指數創今年反彈高點，也漸逼近相對於18,619高點的911.55高點，9月KD值彈升至80以上鈍化，9周KD值也彈升至80以上，月線和2年線領先黃金交叉助漲，表現相當強勢。