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台積電存不起沒關係！這9檔「高含積量」熱門ETF檔一次看

高含積量台股ETF日漲幅排行
高含積量台股ETF日漲幅排行

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台積電19日憑一己之力帶動台股大漲，台積電股價單日大漲6.46％，台股ETF中高含「積」量者也普遍價量齊揚，其中台積電持股比重超過4成以上的富邦科技、元大台灣、富邦台50等三檔ETF，單日漲幅在原型ETF基金中表現最佳，漲幅3％以上。

法人預估，今年半導體大型績優股後勁強，投資人若想參與半導體景氣復甦行情，可直接抱高含積量ETF、半導體ETF過年，既可參與今、明兩年半導體產業新一輪成長周期，亦可掌握未來30年由AI帶動的半導體新紅利。

CMoney統計，單日飆最兇的台股ETF清一色是「高含積量」ETF，其中，台積電權重高達逾56％的富邦科技（0052）單日漲4.56％、含積量近5成的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別漲3.59％、3.33％。

而五檔半導體ETF更是直接受惠。除新光臺灣半導體30（00904）因19日除息，價格跌1.58％外，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等價格全部漲逾2％，值得注意的是，半導體ETF幾乎檔檔爆量，其中，因為除息下跌的00904成交量高達2.2萬張，00891也有1.8萬張、00927則有逾1萬張成交量，投資人強力進場布局。

2024年終端電子產品庫存調整先後完成，在需求逐漸復甦下，產業將迎來新的成長周期，預期台灣半導體產業受惠程度高，可望帶動相關供應鏈新一波多頭走勢。

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