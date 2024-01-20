神山主演 0050填息好戲不拖棚

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台灣50 ETF近年填息表現

國寶級ETF、元大台灣50（0050）受惠最大成份股台積電法說報喜，激勵19日股價大漲3％，扭轉除息首日貼息困境，僅花三個交易日就完全填息，逾66萬持有股民等領配息紅包。

台積電法說營運展望成長強勁，19日大漲6.46％收626元，而0050「含積量」高達48.15％，也在神山激勵下大漲3.6％收132.9元，一舉達成填息目標。

隨著最大權值股台積電率先表態走勢轉強，繼2023年高股息ETF漲幅五成後，市場看好2024很可能是「市值型ETF」大放異彩的一年，建議年初即可展開布局，把握全年景氣回升行情。

0050為台股市場上最具代表性的市值型ETF，目前受益人數達66.6萬人，17日除息3元，正逢外資大舉調節權值股而被拖累表現，仍有不少低接買盤趁勢進場，19日已完成填息，價格、息殖雙頭賺。0050成立以來含息報酬率約587.8％，換算年化報酬率10％，單純從數學角度估算，約7.3年就能為投入資金翻倍，也凸顯其長期投資複利效果威力。

投信法人分析，台股以半導體產業為主，位居全球半導體供應鏈重要位置，持續挹注市值成長力道，統計近五年台股上漲年度，上市前50大權值股市值成長均在兩成以上，ETF報酬率與成份股市值成長呈正相關，建議具有較高承受度的投資人，投資台股ETF優先考量資本利得潛力，其次才是現金流需求的高股息。