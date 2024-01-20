龍年景氣復甦，好戲即將上演

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台灣的景氣已經脫離藍燈、脫離谷底了。17分以下是藍燈，台灣9、10、11月分別為17、16、20分。除了10月掉下去，11月又回到黃藍燈，這告訴我們，景氣正在逐漸復甦，2024年甲辰龍年將是一飛衝天的大好格局。

基本面逐漸好轉，加上美國即將在3月以後開始降息，目前Fedwatch估計3月20日美國降息1碼的機率是52.8％、5月1日美國降1碼、降2碼機率是47％、44％。也就是說最慢美國5月就會開始降息，而寬鬆的利率環境，加上復甦的景氣，都將是今年全球股市上漲的重要推手。

別忘了股市是經濟的櫥窗，會提早三到六個月反應，而美股道瓊指數、費城半導體指數都已經輪流創下歷史新高，道瓊目前高點是創下歷史新高後又上漲2.36％、費半是4.05％。

倘若以台股高點18,619，再加2.36％，台股目前應該是19,058點，還有1,400點的補漲空間。企業獲利方面，預估2024年台股獲利將挑戰3.54兆元，年增率達17.3％。

當然，景氣復甦的過程並非一帆風順，產業強弱會差很多，因此，重點在於選對產業，而今年重點產業將是AI與IC兩大族群，成長動能來自於電子重啟拉貨，除了有AI的新應用、組裝商機，也看到今年新搭配AI功能的PC、NB與手機都開始復甦，換機潮可以期待，投資人可以好好把握。

電子產業經歷長達一年的庫存調整，近期從台積電的法說會中，確認了電子業順利落底，從台積電今年將成長25％的好消息中，看到投資的方向就是AI產業，以及在美中貿易戰之下，台灣IC設計、IP業者的龐大機會。

AI伺服器方面，美國四大CSP業者皆努力整合AI與自有生態體系，並且大舉增加資本支出，Google年增12％；Microsoft年增17％；Amazon年增11％；Meta年增18％，這些都是台廠廣達、緯穎、緯創、技嘉等再度起飛的底氣。隨著台積電CoWoS產能陸續到位，今年AI伺服器出貨量將從去年18萬成長至50萬台，台灣相關的晶片、組裝、機殼、散熱、電供，今年都將是營運起飛的一年。

除此之外，近期三星S24率先推出眾多AI功能，包含搜尋圈、語音轉文字智慧助理、通話即時翻譯功能、生成式相片、生成式慢動作影片等功能，可以預見今年更多的AI應用將如雨後春筍冒出。

Intel也發表具備AI運算能力的AI筆電，這些都會是下半年看的到的應用，未來具備AI功能的PC、手機、筆電、車子等各項產品陸續推出，加上中國也有去美化的ASIC晶片需求，以及今年推出的PCIe Gen5、6G、蘋果VR眼鏡、衛星商機、高速記憶體、新的伺服器晶片等，這些都是台灣龐大商機。

AI產業與IC設計產業，將是龍年的一對翅膀，帶領台股展翅飛翔。傳產方面，景氣復甦式緩慢且漸進式的，因此，建議從政策扶植的綠能與重電、受惠夏季奧運的紡織，以及持續發展的電動車等這三個方向開始留意。

綜合以上，第一季看好台積電、半導體產業及相關設備股、AI產業、IC設計、IP、重電、綠能、紡織、餐飲等產業，近期台股回測月線後，好的買點浮現，投資人可趁近期伺機布局。