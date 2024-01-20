台鐵活化土地 闢償債財源

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鐵道局償債規畫

台鐵完成公司化後，如何償還近1,700億的短期債務成為重要課題。鐵道局長楊正君19日透露，為尋找財源，規劃今年啟動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」的修法，讓台北機廠比照私人土地，依文資法做容積移轉。預計從132年起、十年內可創造逾822億元的獲利，提供償債之用，等於直接還了一半的債務。

台鐵公司成立的同時即設立償債基金，負責1,700億的短期債務清償工作，預計以30年為期清償完成，這段期間每年約20億的利息支出，則由政府埋單。交通部已將台鐵台北車站E1E2、台北機廠、高雄港站三塊基地，以及過往台鐵局移撥給國產署逾千筆土地，納入償債基金中。

楊正君是在鐵道局舉行的112年度施政成果及113年度施政重點記者會上，做了上述表示。他還說，政院已於12日核定四大主要資產的移撥，債務移轉到鐵道局已經完成；資產部分正在辦理入帳，都已做移交。至於利息部分，按照交通部編列的預算來看，每年約28億元。

為尋找償債的財源，楊正君以台北機廠為例說，如何有收益並協助償債，價值在於容積，但因台北機廠已被劃為文化古蹟，因此將修法讓台北機廠容積比照私人土地，依文資法做容積移轉。

楊正君還說，一旦修法完成，就可將容積移到台北市其它地方，且因台北市有容積交易銀行，未來可以直接變賣還債，愈晚賣愈值錢，但這部分要跟台北市政府協調。

以台北機廠來說，容積率300％，估算若於132年到141年分年標售，每坪標售單價約55萬1,285元，等於可拿到822.79億元，為台鐵償債找到財源。

至於文化部對此會不會有意見？楊正君說，初步溝通沒問題，因現地還是做為文資應用，且根據行政院核定，交通部跟文化部都是台北機廠的地主。

至於E1E2部分則採都更，低度開發區規畫132年到141年分年標售，預估可獲利133.2億元；高度開發區則先租用16年，最後5年進行標售作業，可獲益554.45億元。高雄港站則會採容積調派方式，預計引資逾百億元償債。