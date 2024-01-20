新北豪宅交易大洗牌 前五大名單曝光！這區躍居大黑馬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市前五大豪宅交易行政區近5年豪宅成交占比

豪宅交易熱區大洗牌，據房仲業19日最新統計顯示，新北市繼台北市之後，單戶總價6,000萬元以上豪宅市場交易量放大，其中林口躍居大黑馬，成交量占比在短短五年從1.1％攀升到15.5％，躋身新北市前三強，僅次於榜首板橋31.1％，超車新店的9.7％，與中和15.5％並列第二。

永慶房產集團彙整實價登錄資料顯示，近年新北市豪宅熱門區域集中於板橋、中和、林口、新店、淡水五大行政區，合計囊括新北市7成以上豪宅交易量。統計新北市近五年豪宅交易件數和交易占比，板橋、中和豪宅市場成交占比都逾1成，榜首板橋2023年豪宅占比高達31.3％，林口區隨高資產族群遷入，帶動豪宅交易量，2023年豪宅交易占比一舉超車新店。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋是新北市人口最多的行政區，交通、商業、文教一應俱全，是豪宅重點戰區。至於中和，擁有40多萬人口，完整的生活機能和交通路網，也成為豪宅主力熱區之一。

近年迅速崛起的林口，近年重大建設逐步到位，房價相對親民、街廓市容整齊、生活機能逐漸成熟，人口成長迅速，躍居新北市新興豪宅市場，其中新北國際AI+智慧園區帶來眾多就業機會，吸引高資產族群遷入，帶動林口豪宅交易熱度。

高資產族群進駐林口的現象，也反映在豪宅平均價格上。陳金萍分析，板橋、中和、淡水的豪宅平均總價，在這三年間各有漲跌，新店甚至出現下跌，林口豪宅則逐年放大總價，漲幅14.5％，2023年已追上新店水準。