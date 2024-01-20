通膨續降溫 日圓貶向150

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日圓匯率近3個月走勢

日本總務省19日公布12月消費者物價指數（CPI），跟扣除鮮食但包含能源的核心CPI，兩者年增率均連續兩個月縮小，也同樣創2022年7月來最低，顯示原物料進口價格下跌降低通膨壓力。專家認為最新通膨數據意味日本央行將維持超寬鬆貨幣政策，結束負利率還要再緩一緩。

市場對央行結束負利率預期減退，讓日圓匯率19日盤中貶值0.3％報148.65日圓兌1美元，創11月28日來新低，進一步貶向150日圓大關，今年來累計重貶近5％。

財務大臣鈴木俊一強調匯率必須穩定地反應基本面，希望央行能跟政府緊密合作，以適當貨幣政策去穩定地達成通膨目標。

12月CPI年增2.6％，年增率低於11月的2.8％。主要是食物價格年增6.7％為14個月來最低增幅，燃料價格年跌13.2％為連續11個月走低。

至於核心CPI年增率，從11月的2.5％縮小至2.3％，但符合市場預期，並連續21個月高於日本央行通膨目標的2％水準。

跟前月相較，12月CPI月增0.1％，高於11月的持平。

日本央行將會在下周舉行今年的首次貨幣政策會議，並會在23日公布最新的決議。在通膨壓力持續放緩之下，外界認為向來貨幣政策立場極謹慎的日本央行，更不用急於讓超寬鬆貨幣政策退場，從而讓其維持極寬鬆貨幣政策的機率升高。

RBC資本市場新興市場貨幣策略主管Alvin T. Tan指出，在日本央行貨幣會議舉行前夕，12月從CPI到核心CPI年增率均低於11月水準，進一步讓央行認為通膨壓力在2023年1月達至頂峰後已經過去，加強市場預期其維持短期利率在負0.1％不變。

儘管如此，12月數據的部份細節，仍然透露出日本民眾還在面對高物價壓力。

像食物和日常必須品等價格持續上漲，就令家庭的生活開銷不斷增加。至於12月服務類價格年增2.3％，也不斷增加民眾的生活負擔。

日本央行用來衡量物價趨勢的扣除鮮食與能源等因素的「核心-核心」CPI，12月的年增率，雖然從11月的3.8％縮小至3.7％，但仍然明顯高於1971年到2023年之間均值2.4％許多。