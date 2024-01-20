亞馬遜砸逾150億美元 拓日雲端服務

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亞馬遜雲端事業AWS（Amazon Web Services）19日宣布，2027年以前擬砸下2.26兆日圓（約152.4億美元）在日本擴展雲端運算基礎架構，作為人工智慧（AI）服務的骨幹。

另有消息透露，亞馬遜併購掃地機器人製造商iRobot的交易，恐遭歐盟反壟斷機關阻擋。消息一出，iRobot19日早盤跳水狂跌接近4成。亞馬遜表示，AWS事業打算投資擴展東京和大阪都會區的設施，以因應持續增長的客戶需求。

AWS指出，這是繼2011到2022年投入1.51兆日圓在日本興建雲端量能之後又進行的投資。

目前AWS提供生成式AI服務予日本企業客戶，包括朝日集團（Asahi Group）、丸紅（Marubeni）、野村（Nomura Holdings）等。AWS對日本的投資高於印度。該公司去年5月曾宣布2030年以前投資1.056兆盧比（約127億美元）於印度雲端基礎設施。

近來日本政府與企業競相追趕AI發展潮流，首相岸田文雄過去一年曾與OpenAI、輝達等企業領袖會面，商討AI的法規和基礎設施議題。另一方面，消息人士透露，歐盟監督機構擬阻止亞馬遜以17億美元收購iRobot。亞馬遜對此不予置評。

iRobot股價18日大跌14.23％至23.62美元，創10年新低。

根據歐盟執委會官網更新資料，亞馬遜未在10日限期前提供補充說明文件，以消除有關當局對此併購案可能阻礙掃地機器人市場競爭的疑慮。

歐盟執委會將在2月14日宣布是否同意亞馬遜收購iRobot。

亞馬遜在2022年8月宣布其計劃收購iRobot，為要強化智慧型家用設備產品陣容。iRobot股價在當年8月最高接近60美元，但隨後持續走低，依18日收盤價為計，迄今暴跌逾60％。