有錢人變多了 印度消費力大爆發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

CNBC報導，由於印度民眾可支配所得料將不斷攀升，可望使該國消費力大噴發，進而成為帶動印度經濟成長的關鍵引擎。

報導引述麥肯錫印度孟買辦公室合夥人瑪哈托（Abhishek Malhotra）指出，過去曾大幅仰賴B2B服務與製造業來推升成長的印度，目前正轉型成為消費國家。

他的預測，是根據高盛集團先前發布的一份報告。該報告提到，印度約有1億人可望在2027年晉升為年收入超過10,000美元的「有錢人」。目前排行全球第五大經濟體的印度，約有6千萬人的年收入超過10,000美元，約占勞動人口的4％左右。

瑪哈托認為，隨著可支配所得持續上升，將使印度民眾更願意花錢在旅遊、珠寶與出外用餐等事物上。他還表示，上述相關產業預料在未來20年出現明顯成長。

鑒於中高收入民眾人數增加，印度消費市場在2027年時，將可躋身成為全球第三大消費市場，僅次於美、中兩國。根據信評機構惠譽旗下的研調公司BMI Research的最新統計，在印度14億總人口當中，約有33％為介於20到33歲之間的年輕人。由於該族群是消費主力，勢必將吸引全球跨國企業前往印度設立與擴大營運據點。

舉例而言，塔塔消費品公司與星巴克合資的塔塔星巴克，曾在1月宣布將在2028年前設立1,000家分店。塔塔消費品公司是塔塔集團旗下的公司。此外蘋果去年4月也在印度開設首家直營店，並於同年8月開始在印度生產iPhone 15。

所得增加也反映在印度股市上，受惠於國內資金流入，過去三年該國股市市值暴增逾8成，取代香港為全球第七大股市。除了投資成長激增，高盛還提到，去年印度信用卡消費與2019年相比也增加一倍以上。該集團還看好黃金與不動產購買將出現爆發性增長。