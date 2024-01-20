基辛格：圍堵讓技術領先中國十年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

基辛格談歐美與中國半導體技術差距

中國積極嘗試升級晶片技術的行動恐徒勞無功。英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上表示，美日荷的圍堵政策，將中國半導體鎖死在7～10奈米底線，期間歐美技術還會不斷升級，長期而言，對中國將擁有10年的領先期間。

綜合外媒19日報導，基辛格在WEF一場討論會上表示，近年貿易戰與疫情反映出全球供應鏈脆弱的一面，促使美歐加大政策力度扶持本土製造，扭轉數十年來晶圓代工集中在亞洲的情況，英特爾也將更先進製程帶進美國、德國等地。

對於中國近年祭出大量政策與資金，嘗試升級半導體製造產業，基辛格則認為成效不大。他表示，中國龍頭大廠中芯國際擁有7奈米製程技術，確實可生產用於手機等產品的精密處理器，但仍落後頂尖廠商台積電和三星約5.5年差距。此外，其他擁有14奈米製程的中企，也落後台積電約10年。

基辛格指出，中芯國際等中企在生產上還須使用荷蘭、日本、美國、韓國、台灣等設備與技術，原材料上也仰賴日本，當前美歐多國各有企業主導某項技術，綜合考量下來，中國與全球頂尖半導體技術約存在10年的差距。

對於中企仍嘗試技術創新以突破升級，基辛格表示，半導體是分工高度精密且需要緊密合作的產業，加上美日荷等國家已對中國祭出晶片禁令，這些限制措施劃好7～10奈米的紅線，嚴防中國跨越。

他認為，中國面對禁令會有逆向拆解與回推方式來複製技術，但該方法缺乏持續性，長期會陷入困境。加上美國與盟國不斷升級製程，發展2奈米、1.5奈米，會沒有終點地持續往前。因此在可預見的未來，中國與頂尖半導體的10年技術差距將會長期存在，不會縮短。

報導稱，美國自2022年對中國的半導體設備、運算晶片及人才等實施嚴厲管制，並主導日本與荷蘭等盟國共同推出措施防堵，更在去年10月更新禁令加大限制力度。

CNBC近日引述多名專家觀點認為，美國禁令年內恐不會放寬，在美國大量鷹派人士擔憂中國軍力、美國總統大選臨近、台海緊張局勢升溫的背景下，美國甚至荷蘭等還有提升禁令力度的可能性。