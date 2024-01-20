中美財金官員 在京談金融穩定

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中美關係雖受到科技戰、台海問題等分歧干擾，但兩國在經貿方面仍尋求持續對話。據新華社報導，1月18～19日，中美金融工作組在北京舉行第三次會議，中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致辭。

此次會議由人行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題及其他雙方重點關切的問題進行專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取了技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報，雙方同意繼續保持溝通。

另外，中國商務部長王文濤美東時間18日以視訊方式，出席美國中國總商會活動時表示，今年將與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期，為各層級經貿交流合作營造良好條件。

綜合陸媒19日報導，美國中國總商會2024農曆龍年頒獎晚宴18日在紐約舉行，王文濤表示，中美元首舊金山會晤達成重要共識，為兩國經貿關係發展指明方向。中方將擴大高水準對外開放，持續優化營商環境，推動解決企業合理關切。

王文濤指出，2024年中國將在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期，為各層級經貿交流合作營造良好條件。