連7個月下跌 大陸去年吸收外資年減8％

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近五年大陸吸收外資情況

監管日趨嚴格，加上地緣政治局勢複雜等因素，外資正放慢投資大陸的腳步。大陸商務部19日公布2023年吸引外資規模為人民幣（下同）1.1兆元，年減8％，至12月底該數據已連續第七個月下降，惟降幅較前值收窄2個百分點。綜合外媒19日報導，大陸外匯管理局日前公布第三季外資直接投資總額為負118億美元，為1998年該數據公布以來首次出現負值。當時外媒報導指出，因擔憂針對半導體的美中對抗情勢加劇，以及大陸加強查處間諜、抑制投資等情況，外資進一步縮減在大陸的投資。

大陸商務部19日表示，2023年大陸新設立外資企業5.37萬家，年增39.7％。實際使用外資1.13兆元，年減8％，但強調「規模仍處歷史高點」。

從行業來看，製造業實際使用外資3,179.2億元，下降1.8％，其中高技術製造業實際使用外資成長6.5％。醫療儀器設備及儀器製造業、電子及通訊設備製造業分別成長32.1％、12.2％。

服務業實際使用外資7,760.8億元，下降13.4％。建築業、科技成果轉化服務、研發與設計服務領域實際使用外資分別成長43.7％、8.9％及4.1％。

大陸商務部表示，高科技產業引資4,233.4億元，占實際使用外資比重37.3％，較2022全年提升1.2個百分點，創歷史新高。

從外資來源地看，法國、英國、荷蘭、瑞士、澳洲實際對大陸投資分別成長84.1％、81％、31.5％、21.4％、17.1％。

與此同時，陸企也積極往海外發展，其中東南亞醫療產業成為陸企投資的重要領域。普華永道（台灣稱資誠）19日最新報告指出，2015～2023年，陸企對東南亞醫療市場直接投資交易總額累計逾66.19億美元，交易數量從2015～2017年的年均3筆，增加至2021～2023年的年均9筆，交易金額從2015年的5.33億美元成長至2022年的15.96億美元。