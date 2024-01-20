工信部整頓車市 防過快過剩

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對於近年發展快速的汽車產業與車市，大陸將把重點從量轉為質。大陸工信部19日表示，預計2024年消費疲軟下，汽車銷量增幅將銳減約9個百分點至3％，因此要改變方針調整體質，整頓車業發展過快過剩、補足晶片等問題。

工信部19日上午舉行記者會，據官網內容，對於應該是拉動經濟重要商品、消費與內需的指標汽車產品，但工信部副部長辛國斌卻鮮少談及提振銷量，更多指向調整產業狀況與防範問題。

對於今年大陸汽車產銷預期，辛國斌表示，認同日前中汽協等機構預測，2024年汽車銷量可達3,100萬輛，約小幅增長3％；新能源汽車銷量約1,150萬輛，增約20％。

上述數據象徵大陸今年車市銷量增幅將銳減，汽車與新能源車增幅將分別減少約9、18個百分點。辛國斌指出，去年大陸汽車銷量增12％至3,009.4萬輛，新能源銷量增37.9％至949.5萬輛。據工信部數據，大陸去年車市表現有不少亮點，如整車出口年增57.9％至491萬輛，有望首次躍居全球第一。但辛國斌表示，要注意目前大陸車市還面對消費需求不夠旺盛，部分國家地區實施保護主義等不利狀況。

辛國斌還指出，大陸發展車業有許多狀況要解決，例如多數主打內銷的新能源車企未盈利、車用晶片仍有不足、智慧網聯汽車與道路配合不充分、傳統汽車製造思維與新型「車路雲」合作發展思路有差異。他並強調，特別是無序競爭行為，部分地方和企業存在盲目與重複建設新能源汽車項目情況。