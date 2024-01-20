債務沉重 地方基建傳喊卡

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在沉重債壓之下，傳出大陸中央已指示負債累累的地方政府，包括天津、重慶、遼寧等地，暫停或停止一些國家資助的基礎建設，因為大陸在努力刺激經濟復甦的同時，難以控制債務風險。

路透19日報導，大陸2023年GDP年增5.2％，雖高於官方設定的5％左右目標，但受到地方債務增加和房債危機加深拖累，大陸的復甦遠比許多分析師預期還不穩定。

報導引述三名知情人士表示，最近幾周，大陸國務院加大力道管理規模達13兆美元的地方債務，並向地方政府和國有銀行發出指令，要求全國12個債務狀況嚴重的地區，暫停或停止進度尚未達到計畫一半的項目建設。這12個地區包括天津、重慶、遼寧、貴州、雲南、吉林等。

新指令還列出地方政府應避免的基建項目詳細清單，若投資完成超過50％的項目，地方政府必須減少投資規模。報導指出，這些基礎建設包括高速公路、機場改建或擴建、城市軌道交通項目等。但由大陸政府批准或適用於保障房等項目，則不包括在內。

消息人士指出，新規的推出，是因為大陸政府擔心地方政府巨額的債務和更弱的經濟成長前景，可能會導致違約。最新數據顯示，2022年大陸地方政府債務占GDP比例達到76％，高於2019年的62％。大陸中央政府債務則為21％。