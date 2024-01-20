四大國有資管 遭穆迪降評

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繼惠譽之後，國際評等機構穆迪（Moody’s）19日全線下調大陸四大國有資產管理公司（AMC）評等，其中，中國華融長期發行人評等由「Baa3」下調至「Ba1」，降至非投資級（俗稱垃圾級）。長城資管由「Baa1」下調兩級至「Baa3」。評等較高的中國信達和東方資管，也均跌穿「A3」評等，後者更連跌兩級至「Baa2」。

綜合港媒19日報導，去年底穆迪將大陸的主權債信評等展望降至負面，顯示全球憂慮大陸債務激增，引發大陸政府不滿。對此次全線下調大陸四大AMC評等，穆迪表示，由於大陸經濟增長放緩，加上房地產市場持續承壓，AMC持續面臨盈利能力、資產品質和資本狀況的三方面壓力，而降級是反映預期大陸政府對AMC的支持力度減弱。

另外，穆迪指出，因應一眾AMC所收購的不良資產業務，涉及不少房企曝險，預計其資產品質會持續受限，同時減值虧損增加也將持續損害盈利能力。同時，若未來12至18個月沒有股本注入，預計各AMC的核心一級資本比率將面臨較高壓力，尤其是股本基礎近年遭侵蝕的中國華融。

穆迪將中國華融、中國信達和東方資管的前景展望，由觀察調整至負面；長城資管則續列入在降級觀察名單。穆迪指出，長城資管雖然延遲公布2022年報，公司治理存在缺陷，但仍預期可保留大量商業銀行信貸額度，同時對比其他三大AMC，長城資管的境外債券規模相對較小，故維持列入降級觀察名單。