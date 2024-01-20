日股吸金 陸經濟成長達標

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17日日經225指數一度上漲突破36,000點，創下近33年以來的新高，和1989年12月日本經濟泡沫爆破時的高位38,915點相距不足8％。自2023年初起，日經225指數至今總回報約為37.8％，即使以美元計算，指數仍升約23.8％，表現相當亮麗。

日本有望脫離「迷失30年」，本月9日至12日的單一星期之內，外國投資者淨投入超過98億美元到日股之中，這是自2023年4月以來淨流入額最高的一周，日經225指數在該星期大漲近6.6％。

中國投資者對日股同樣大感興趣，ETF是參與日股的方法之一。但大量資金湧入ETF，加上嚴格資本管制，令ETF價格大幅高於組合本身的資產淨值，觸發上交所在17日及18日暫停相關ETF的交易。

近期不少政策有望支持日股發展，日本企業近期積極將股票拆分，例如將1股拆成2～3股，每股價格下跌。日經統計，去年共有162家日企進行拆分，為2018年以來最高，其中1股拆成5股或以上者超過26家。

其實，東證交易所每次交易為100股，拆分對專業投資者的影響有限，但對一般個人投資者的吸引力頗佳。特別是日本剛修定個人儲蓄戶口（NISA）免稅股票投資計劃，修定後將更有利日本散戶資金流入股市。

中港方面，本周公布數項中國經濟數據，包括去年第四季國內生產總值（GDP）、零售銷售總額、固定資產投資及工業增加值等。整體上目前的中國經濟依然未能為投資者帶來信心，拖累本周港股累跌936點，為自今年開市以來的連續第三周下跌，並為跌幅最深的一周。

2023年中國四個季度的GDP增長分別為年增4.5％、6.3％、4.9％及5.2％，達到中國政府去年初預設5％左右的全年增長目標，最終全年增長5.2％，但目前的經濟困境依然令市場擔憂中國的經濟發展。最近的工業增加值及固定資產投資雖然增速如預期發展，但其實固定資產投資依然未能擺脫民間投資意願低迷，全年年減0.4％。

另一方面，去年推動經濟的主題，並延續至今年發展重心之一的內需消費，12月表現較市場預期為差，零售銷售12月年增僅7.4％，低於市場預期的8％，令本周消費餐飲股受壓。

此外，中國存款個體戶繼續創新高，至年底淨存款額至人民幣（下同）56兆元，於前三季持續按季增加，第四季淨存款額才持平，而2022年淨存款只有45.4兆元。在淨存款的顯著上升，整體消費未如理想的情況下，反映消費者對於未來經濟發展信心不足而進行謹慎消費的結果。

整體上在出口需求減弱的情況下，GDP平減物價指數（GDP deflator）年減0.6％，反映整體價格下跌，如果2024年依然未能提振居民消費，將會繼續對中國已經積弱的核心通膨構成壓力，不利後市。今年中國如何推動消費，將為經濟增長及通膨等的關鍵要素之一。