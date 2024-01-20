嗶消費夯 電支會員破2,700萬

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前八大電支業者

「嗶消費」已逐漸融入國人生活，帶動電子支付業者規模持續成長。金管會統計至2023年11月底，電支帳戶使用者人數已達2,678.6萬人，月增約36.4萬人或1.38％，以此增數估算，去年12月將可順利突破2,700萬人大關。

金管會統計，國內未歸戶電支帳戶使用者人數在去年3月首度突破2,300萬人大關，等於是每位國人至少有一個電支帳戶，且每月會員數持續上升，至去年9月底已突破2,600萬，11月底達2,678.6萬人，惟近月會員成長已放緩，每月新增人數從過去動輒50萬人降至約30萬人，隨會員數慢慢飽和，預期電支業搶客競爭勢必更激烈。

隨使用人數成長，帶動電支實質業務加溫，檢視電支三大主要業務，代表實質消費交易的代收付項目，去年10月雖小幅衰退，但11月進入下半年消費旺季，配合各大網購檔期，金額反彈上揚至154.4億元，已連15個月破百億元，較10月小增7億元。

其中，仍以街口支付44.3億元居冠，全支付則有35.5億元，兩大龍頭競爭激烈，8月全支付一度彎道超車，但9月起街口支付回穩，靠著龐大據點及多元場景及跨境消費加持，已連三月坐穩實質消費交易龍頭寶座。

至於國內外小額匯兌項目，11月金額也較上月小升1.1億元、達133.7億元，一卡通持續在LINE生態圈轉帳熱絡加持下，雖仍未重回百億大關，但11月續回升至96.6億元最高，其次為街口支付的35.8億元，靠著兩業者帶動衝，整體金額跟著上升。

而11月整體儲值金額也升至256.8億元，月增4.4億元，仍以一卡通的163.5億元市占最高，金額居次為街口支付的67.7億元，值得注意的是，全支付衝出15.1億元，持續超越悠遊卡，已坐穩儲值金額第三大。

支付業者認為，三大業務持續上竄，顯示國內電支市場尚未飽和，整體規模持續成長下，市場競爭更加白熱化，電支業砸優惠搶客不縮手，加上各業者陸續加入TWQR，除了首波四家，其餘包括簡單支付、愛金卡、全支付、悠遊付、街口支付均在進行系統串接準備，支付業邁入新紀元，可望吸引更多民眾使用。