基富通去年四大指標都成長

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基富通2023營運成果

基富通2023年成績單出爐，全年度開戶數、申購、規模或獲利全數成長，全年自結每股盈餘2.65元。

基富通2023年累計受益人數逾25.5萬人，基金存量突破1,200億元，新推出的APP在三個月內累計下載人數超過9萬人，且連續第四年獲利，全年度創下開戶、申購、規模、獲利四大業務指標全數成長的表現。

基富通董事長林丙輝表示，儘管去年全球政經局勢變化劇烈，基富通持續落實普惠金融，包括與樂天國際銀行開辦「一鍵開戶」資料共享；推廣「好好退休準備平台」；舉辦「好好長大」活動，鼓勵儲備子女教育金；推出專屬基金理財APP等。未來配合政策方向，將強化ESG發展，持續推廣基金理財、提升資訊系統安全，以永續金融服務為主要方向。

反應在業績表現上，至2023年底，基富通平台累計受益人數逾25.5萬人，基金存量突破1,200億元，分別成長9％、35％。其中，20歲以下新增開戶數近3,000人、年成長152％，且30歲以下新開戶占比33％，凸顯鼓勵青年理財的成效。

另外，去年第四季新推出的全民基金理財專屬APP，提供免費、獨家的基金資訊，吸引投資人踴躍下載使用，短短三個月內，累計下載人數已逾9萬人，且仍在持續成長中。

基富通總經理王浩宇表示，去年意外發現40歲以下的受益人人數，已經超過40歲以上的族群，除顯示年輕族群對基金投資的認同，也逐漸反應近年來基金平台與投信業者鼓勵年輕人及早透過基金投資理財的效益。

展望2024年，王浩宇坦言，ETF基金因為交易上便利性的優勢快速成長，對基金平台業者來說確實是一項必須面對的挑戰，不過基富通將在既有基礎下力拼持續成長。