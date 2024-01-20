富邦人壽總部 6月喬遷A25

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富邦金控19日公告子公司富邦人壽總公司遷址案，將從現在的台北市敦化南路遷至信義區松高路。富邦人壽將在6月進駐自家興建的富邦信義A25，以此指標性的建築彰顯富邦人壽的企業形象。

富邦金表示，富邦人壽新總部大樓（A25）為富邦興建的指標性建築物，為樹立企業標竿形象，富壽總部將遷移至A25，原本位於敦南的總部大樓仍作辦公職場使用，將依法申請變更為總公司的異地辦公場所。富邦金表示，富壽總部預計遷入25大樓的部門，包括財務、精算、投資、法務、法遵及風控等部門，共約800多人，預定6月遷入。

目前富邦金控、富邦產險總部均位在台北市中山區的富邦遼寧大樓，台北富邦銀行總部則在大安區仁愛路的富邦金融中心，未來加上富邦人壽將進駐信義計畫區，富邦金控旗下主要子公司在台北市精華地段各據一方。

富邦信義A25總部是富邦人壽持有的地上樓層54樓，地下樓4樓的頂級商辦摩天大樓，建築物高度266.3公尺。此基地包含辦公大樓、附屬商業棟和美術館三座建築，地址位於台北市信義區松高路與松勇路之間，土地面積約18,020平方公尺，約佔地5,451坪，總樓地板面積達13萬2,362平方公尺。

據了解，A25建築設計由1998年普立茲克建築獎得主Renzo Piano Building Workshop操刀，姚仁喜大元建築工場設計監造。並由利晉工程、中鋼結構、美港聯和共同打造。A25大樓並由西門子規劃能源與環境設計控制，獲台灣綠建築及美國LEED黃金級認證。

富邦A25亦對外招租，每坪租金站上4,000元，亦名列信義區A級商辦之列，目前信義區已有國泰世華銀總部、新光銀行總部、華南金控總部，6月即會再增加富壽總部。