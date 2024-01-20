淨零當道 外銀：長期投資綠能產業

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各國政府推動永續發展概念，ESG相關投資成市場趨勢，外銀認為，若要避免氣候變化帶來經濟嚴重後果，及目前能源轉型浪潮中，淨零碳排必為長期主題，建議投資人規劃長期投資，如再生能源、電動車及電池相關產業等工業創新技術，都可納入長期投資觀察。

渣打集團在「2023年永續金融報告書」中指出，預估2030年底前，台灣將有1,350億美元的個人投資會投入以氣候變遷為主題的ESG永續投資標的，其中830億美元預估會投入減緩氣候衝擊為主的投資類別，包含能源儲蓄、再生能源以及循環經濟等，其餘的520億美元將投入適應氣候變遷，包含糧食系統、強化基礎建設以及藍色經濟。此外，政府是引導資金流入永續發展資產的主要動能之一，市場看好這將是長線的投資趨勢。

法國巴黎銀行指出，由於台灣需要的能源大部分都依賴進口，因此發展再生能源，尤其是離岸風電，是台灣經濟和政治的當務之急，政府希望在2026年將再生能源的發電比例提高到20％，淨零碳排與碳稅等機制逐漸形成未來的能源與經濟環境基礎，對於台灣而言，亦將創造有利的投資環境，建議投資人規劃長期投資，掌握能源轉型發展的契機。

星展銀行表示，今年看好的題材之中包括非必需消費品的汽車產業，其中又因永續發展與綠能題材的帶動，電動車成為長期不可逆的發展趨勢，電動車生態系統包含電氣化、自動化和機器人製造和銷售的公司，電池、半導體和充電基礎設施等關鍵領域的技術創新也發揮關鍵作用且各國政府也在激勵和規範充電站的設置，包括公用事業、充電網路公司和汽車製造商在內的民間企業正在投資擴張相關基礎建設，都是可以長期留意的投資重點。