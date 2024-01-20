高鐵嘉南產專區開發 Q2前簽約

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部鐵道局19日舉行記者會，就高鐵場站開發部分，鐵道局持有土地可供民間開發已所剩無幾，鐵道局長楊正君說，剩嘉義跟台南，今年高鐵嘉義站及台南站產業專用區將在第二季前完成簽約。

楊正君說，鐵道局工作分為鐵道建設、軌道產業、營運監理、場站開發等四大主軸。2023年各方面均有豐碩成果，其中前瞻軌道及公共建設部分預算約205億元，執行率98.46％。

在場站開發方面，楊正君說，軌道生活不是只有在車上，很多時間是在車站還有去車站路上，場站開發已進到下一個世代，過去都是沿著台鐵周邊成長跟擴散，但現在已經跑到高鐵站區。

楊正君進一步說明，目前高鐵站區發展用地剩嘉義跟台南可供開發，今年高鐵嘉義站產業專用區及台南站產業專用區將在第二季前完成簽約；至於去年完成高鐵新竹站事業發展用地開發經營案簽約，預計民間投資金額264.9億元，合約期間土地租金與權利金高達112億元，並提供1萬個就業機會。另高鐵新竹站車站專用區（二）、台南站事業發展用地二期及桃園站事業發展用地一期也將陸續在第一季及第三季開工。

在軌道產業方面，楊正君認為，買車子回來只是消費，但建設應該要帶動產業、經濟發展，因此積極推動國產化，今年會有三個關鍵系統（轉轍器、車門及集電弓）完成，並納入汐東跟基隆捷運要求國產化項目裡面；另啟動兩項國產化研發補助，包含整車設計、列車控制及監視系統（TCMS）。

智慧鐵道部分，楊正君說，會將鐵道雲視為重要基礎工作，預計今年可成熟開花，目前在桃捷已展現成果，桃捷雲平台及部分智慧聯網loT建置102項SaaS應用，整體計畫目標則在151項以上。