個人捐地 可按土地現值16％抵稅

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財政部預告112年度個人捐贈公共設施保留地或經政府闢為公眾通行道路土地、列報列舉扣除金額計算基準，個人2023年若捐贈土地、或是土地被闢為一般道路，但未提出成本憑證，將按照16％計算土地現值抵減稅額。

官員解釋，相關計算基準與往年維持不變，且民眾捐地給政府沒有抵減上限、可享受節稅福利。

依法令，民眾捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜合所得稅時列舉扣除以節稅。財政部每年都會公告捐贈公設保留地計算基準，依財政部預告，112年度仍以捐贈時公告土地現值的16％計算。

官員指出，民間土地若依都市計畫法被指定為公設保留地，或經政府闢為公眾通行道路，由於這類土地實際上的用途受到限制，價值也可能貶損，若地主不想繼續閒置，可選擇將該土地捐贈給政府以節稅效果。

財政部表示，若地主有保留原始購地契約、實際成本單據等，可主張原始購置價格，申報價值將可作為捐贈額度，列報為綜所稅列舉扣除額；如果無法主張原始取得成本，則可依財政部標準認定土地價值、換算扣除額度。

現行所得稅申報時，民眾可自行選擇採標準扣除額或是列舉扣除額，其中列舉扣除又以捐贈、認列保單或醫藥費支出最常見，但依所得稅法規定，個人如果捐贈給教育、文化、公益、慈善機構或團體，抵減額度最多20％。

至於捐贈土地給政府或是被政府闢為道路，則沒有抵減額度上限，而是按照土地現值16％計算成本，因此成為部分民眾另類的節稅工具。