產創投資抵減盼納AI、低碳化

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產創條例10之1修法建議與方向

產創條例10之1將在今年底屆期，勢將進入立法院再度修法。經濟部產發署署長連錦漳19日表示，今年將會蒐集各方意見、與產學界開始討論並了解需求後、再與財政部展開溝通，希望能在今年9月、10月將草案送入立法院。至於可能調整部分，他也轉述產業期盼，希望能順應趨勢，也就是將低碳化、AI、半導體EDA等納入適用投資抵減項目。

經濟部產業發展署19日舉行年終記者會，連錦漳分享產業發展署全年工作重點展望。連錦漳表示，去年三讀通過的「台版晶片法案」產創條例10之2，今年將首次適用報稅，產發署也會在今年2月開放企業申請，符合條件者在5月報稅時，向各地方稅務局申請投資抵減時就可以適用。

由於產創條例10之1的智慧機械、5G投資抵減規定即將在今年底到期，產發署將會進行展延的修法作業。連錦漳透露，這兩年跟企業座談時，不少企業都有反應，因應2050淨零排放，將設備製程轉為低碳化已經是趨勢，且去年利用特別條例進行的低碳化轉型也獲得不小的迴響，因此也業者也期盼低碳化設備可以納入產創優惠項目。

「產業AI化也是一個趨勢」，連錦漳指出，像是石化業者拿三、五年的生產數據，利用AI來掌握製程排成，包括投料、溫控等條件，同一條產線導入AI後，產能就提高了3成；再來配合晶創台灣計畫，IC設計產業也需要強化，因此導入半導體電子設計自動化（EDA）就成很重要的事。

另外，台電的財務狀況在選後又被拿出來討論。電價審議委員會預計於3月召開，若電價調整3％，台電仍虧損超過1,800億元，經濟部擺脫掉選舉壓力後，是否會支持台電合理調整電價？經濟部長王美花19日表示，俄烏戰爭後國際能源高漲，台電仍在吸收相關成本造成虧損，但會仔細評估台電財務狀況，也會協助爭取行政院的財務支持。