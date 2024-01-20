乙太網路納監管 NCC：2025再議

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攸關國內市話、行動、寬頻上網零售價格、以及互通互連（IP Peering）批發價的X值每四年檢討一次，新年度自2024年4月1日至2028年4月1日，2024年4月起，市話語音凍漲、寬頻上網包括電路月租及電路服務費可望再降、中華電信與其它競業間之IP Peering費用再降等方向已大致確定，除此，NCC透露，乙太網路是否首度納入監管，將於明年檢討。

NCC於19日針對X值主要資費管制舉辦草案公開說明會，新一年的X值將實施四年。目前固定通信網路語音零售服務市場、固定通信網路寬頻零售服務市場及固定通信網路批發服務市場的市場顯著地位者（SMP），僅中華電信一家。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）秘書長彭淑芬表示，IP Peering目前採單方付費，即競業需付給中華電信互連互通費用，建議修改遊戲規則為對等付費，最好互連費用降至0元，另並建議乙太網路納管。

台灣大旗下台灣固網認為，乙太數據專線應納批發價格管制，主要因為乙太網路發展成熟且穩定，目前的市場需求都已從傳統電路轉為乙太網路，站在技術中立原則，建議參考歐美、亞太地區做法，國內應建立至少兩家業者對等互連機制，然中華電信20多年前訂出的互連六項條件仍延續至今，單方付費給HiNet是不公平競爭，要求NCC重新檢討中華電信所訂定的六項互連機制。

中華電信則引用野村諮詢文件指出，2008年後，各家固網業者投入NGN（下一代網路）建設，且新進業者自2000年開始建設乙太網路，各家電信業者均已站在相同起跑點競爭，中華電信並無領先，且乙太網路市場已充份競爭，中華電信並無獨大情形，不宜再針對特定業者進行管制。

NCC說明指出，國內的IP Peering費用採協商制，並依對等流量等做為參考，且已自2010年的1,355元，降至2023年的37元，降幅已相當大。中華電信目前在IP Peering市場位居顯著地位者。

另外，NCC強調，目前IP Peering均以實體電路做為管制對象，乙太網路屬邏輯層的虛擬網路，是否納入監管，NCC將於明年重新進行市場界定及政策上研析，換言之，2024年不會針對乙太網路監管。