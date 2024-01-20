電信三雄衝刺AI人才養成

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數位人才短缺，尤其生成式AI興起，相關專才全球缺口更加嚴重，遠傳電信19日宣布，將於3月啟動全台大專院校實習計畫。

生成式AI發展正在浪頭上，但人才養成速度遠遠跟不上科技進步的速度，使得全球都正面臨AI、雲端、大數據人才短缺的共同課題，科技大廠紛紛祭出高薪挖角，電信業者自認為薪資拚不過高科技業，近年積極展開人才自給自足培訓計畫，甚至與Google、AWS、微軟等科技大廠聯手，展開跨領域人才培育行動。

遠傳繼「Next Gen菁英計畫」，去年加入「TALENT, In Taiwan，台灣人才永續行動」聯盟，與百家企業和學術單 位培育台灣人才，以及與東華大學合作發展5G校園智慧應用，進行產學合作的人才培育計畫之後，19日進一步宣布，將於本月登場「提案力、實習計畫」，首波活動先於第21屆「ATCC全國大專院校個案賽」擔任議題合作夥伴，也是本屆唯一產業代表，在活動中與35組隊伍、總共近200位大學生一同完成簡報提案，並派出經驗豐富的業師陣容，手把手與同學練就商業企劃實戰基礎技能、協助將提案落地執行。

第二波將於三月公佈2024年最新實習招募計畫，工作類別涵蓋「資訊科技、數位行銷、ESG」等熱門領域。

中華電信則與Google、AWS、微軟等科技大廠聯手，進行跨領域的人才培育，並鎖家AI、大數據、雲端、資安等特定領域，包括已與AWS、逢甲大學共同培育雲端人才，與google Cloud、東海大學合作培育跨領域人才。

台灣大除「科技大神培育實習計畫」，培訓IT及非資訊背景的國際人才，亦推動「數位青年T大使推動計畫」，由台灣大擔任業師，廣納跨域青年人才投入IT領域，去年還特別帶實習生參訪台灣大轉投資的越南電商TIKI、當地最大IT服務公司FPT Software及新創公司Infina。