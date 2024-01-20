春節罷工一觸即發？ 王國材籲航空業 顧好勞資關係

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民航局19日舉行77年局慶，交通部長王國材表示，2024年期待觀光航空都要恢復九成以上，除了旅客人次恢復，在航線恢復及後續新闢航線也很重要，將與航空公司合作努力拓展航線，他也「特別拜託」航空業要把勞資關係做好。

長榮機師工會2023年12月下旬發動罷工投票，預計2024年1月22日開票，可望順利取得合法罷工權，揚言不排除在春節期間展開行動。對此，王國材表示，會跟時間賽跑，儘量避免春節罷工情況發生。

若終釀成春節期間突擊罷工，交通部有何因應？王國材說，相信機師工會的理性，會先宣布罷工日期，不過，民航局已成立應變小組掌握，以不發生罷工為首要目標；先視開票結果，到2月8日春節前將請長榮持續協商，盼勞資雙方本於民眾權益、照顧員工的理念持續溝通。

王國材強調，航空公司勞資關係的經營，有賴領導人的智慧跟用心；其實勞資關係差距不大，常常欠缺的是溝通。

展望未來，王國材與民航局長何淑萍都強調，飛安是重中之重，所有民航業者一起把飛安做好，強化適職性及疲勞管理；逢航空業復甦時機，目前有112條國際航線，未來將穩定開拓航網及空運量。

2023年機場運量5,204萬人次，王國材表示，恢復狀況是航線八成、旅客七成，2024年目標是觀光、航空都要恢復到九成以上。

目前兩岸有15個定期航點、13個包機航點，王國材說，會按照業者需求，以充分滿足兩岸往來為原則。目前定期航班載客率65％，若未來有需求可以增班，或依規春節前後10日提出包機申請。

王國材說，要提升台灣機場的韌性與永續發展，跟全世界競爭。目前桃園機場第三航廈及第三跑道工程如期如值進行，預計2026年第三航廈完工啟用、2030年跑道完工，是台灣未來要達到8,200萬人次國際旅客最關鍵的基礎建設，也是國家門戶最關鍵的建設。