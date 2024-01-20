高鐵加發獎金至6個月

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台灣高鐵19日宣布，經董事會決議通過，將年終獎金調升至3.8個月基本薪，以及發放個人績效獎金平均約2.2個月基本薪，年度整體獎金達6個月，成功化解年終獎金爭議及春節罷工危機。

台灣高鐵表示，感謝全體同仁配合公司政策，堅守崗位、共同努力，為旅客提供安全、便捷、舒適的旅運服務，並獲得董事會肯定公司整體經營良好績效成果，通過2023年「整體獎金」為6個月，包含年終獎金3.8個月基本薪，及個人績效獎金平均約2.2個月基本薪。另已於年前加發1.2萬元營運激勵金，相關公告已公告全體同仁。

台灣高鐵原先董事會通過發放2.3個月年終，在高鐵企業工會爭取下，公司19日宣布提高到3.8個月，並發放個人績效獎金平均約2.2個月基本薪，合計整體年度獎金為6個月。

受惠疫後旅運量大幅提升，台灣高鐵2023年營收達498.12億元，年增34.14％，市場看好在每周總發車班次增加，以及離尖峰載客率提升下，2024年有望延續成長態勢，突破500億元整數大關。

此外，高鐵企業工會指出，台灣高鐵2023年營收創佳績，反映在旅客數及工作壓力上，為慰勉同仁工作負荷量倍增，也爭取在節日旅運量校大的日期，給予出勤同仁每人每日定額500元激勵金，2024年雙方合意日期為4月3日、5月10日、6月7日、9月13日、10月9日及12月27日。同時，雙方將就未來年終獎金制度化、調薪制度化與指定日期激勵金制度化持續協商。

台灣高鐵強調，國人最重視的春節疏運即將到來，期盼同仁上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸的責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界期許。