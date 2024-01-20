15檔外資雙操作 領軍衝萬八

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台積電（2330）18日法說會釋放重磅利多，是今年台股多方重拾強勁氣勢的分水嶺，外資報復性認錯回補，台股跳空大漲453點，站回所有均線。分析師認為，外資對台股報復性認錯回補及始終如一持續偏多的雙操作個股，為下波台股衝萬八的領頭羊，計有台積電、緯創（3231）等。

總統大選後，台股洗刷劇烈，一周內指數大洗三溫暖，外資這艘航空母艦對台股及匯市的多空方向控盤掌握度及勝率相當高，本周成功在台股及匯市呼風喚雨，不容小覷其背後的企圖心，藉由本波高低點劇烈洗刷800點，迎接台股萬八及接棒2萬點更好的前程。

統一投顧董事長黎方國表示，觀察外資對台股靈活雙操作股，分別是19日的報復性認錯回補及始終如一持續偏多操作。

依據條件選出外資操作本周對台股雙操作的首部曲-報復性認錯回補的個股有台積電、緯創、廣達、英業達、欣興、技嘉等，至於二部曲為持續偏多終如一的個股有神達、矽統、台燿、台耀、星通、雙鴻、南茂、勤誠、緯軟等。

台積電看好AI每年成長50％，直到2027年AI占營收比重將達17％～19％，優於先前提出的11％～13％還高，推動力道是客戶對AI需求太過強勁，有台積電開金口掛保證，也因此19日外資認錯回補的以AI相關供應鏈為主，如AI晶片代工關鍵大廠台積電，AI伺服器的緯創、廣達、英業達、技嘉及PCB的欣興。

營運亮點為去年熱門的AI伺服器緯創第四季毛利率衝上9.3％，創下歷史新高，挾著繳出繳出令市場驚艷的佳績，激勵外資報復性認錯回補，股價上漲9.3元，收在107元，鎖住漲停，收復所有均線。

另外，雖然外資本周對台股大賣又大買，操作忽冷忽熱，但不能忽視的是外資在個股操作上持續低調偏多布局，為外資長線看好，其中台耀是唯一一檔非電子股。

外資看好台耀的理由是，今年利多不斷，原料藥主力產品降膽固醇磷酸鹽的業績有望維持雙位數成長，維他命D衍生物與CDMO代工營收也將逐年增加，今年業外轉投資部分，台康不會再有鉅額金融評價損失的干擾，營運前景樂觀。