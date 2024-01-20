2奈米擴廠 中砂將成最大贏家

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台積電（2330）加碼投資台灣，其中兩奈米已接獲多家客戶共同討論設計，2奈米需求更勝同時期之三奈米。產業專家指出，兩奈米設計難度更高，因此在尚未量產前已有眾多客戶開始與台積電接洽，其中，中砂（1560）鑽石碟歷長期經驗與技術積累，並與台積電緊密配合，2奈米市占更勝3奈米，未來2奈米投入量產後，將成為擴產最大贏家。

台積電兩奈米廠再加一，高雄廠第三座2奈米廠評估作業開始進行，未來需求將更甚三奈米。台積電總裁魏哲家指出，2奈米將可延續台積電技術領導地位掌握，AI成長商機；他透露複雜化的設計，客戶也更早開始與台積電共同開發產品，其中晶背供電尤其適合用於HPC。

鑽石碟供應業者中砂分析，當製程微縮線路太小，電和訊號會互相干擾，電就須跑到背面，而阻絕層材料不外乎SiC等，很軟和很硬都要磨薄，這就是公司技術所在。

化學機械研磨係為半導體黃光製程前，避免晶圓表面不平坦，造成景深深度落差，重要工序之一；中砂指出，未來半導體將更輕、薄、短、小，因此CMP製程會益加普及，公司對自家研磨精度相當有信心，可以做到10奈米之內，相當於一座籃球場高低差不超過一根頭髮。

隨著台積電3奈米營收占比達15％，中砂市占有望進一步提升，2024年營運可望更上層樓，主要便來自鑽石碟成長貢獻。未來在台積電2奈米量產後，中砂將再成長。