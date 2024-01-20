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雲嘉南漁鹽產地 邂逅馬沙溝

3D彩繪村一日遊

  • 工商時報 李翊榛
●春節將至，雲嘉南濱海國家風景區轄區內擁有許多生態旅遊景點及在地特色產業，讀者不妨趁春節連假至雲嘉南感受多樣的漁鹽產地之旅。圖／交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
●春節將至，雲嘉南濱海國家風景區轄區內擁有許多生態旅遊景點及在地特色產業，讀者不妨趁春節連假至雲嘉南感受多樣的漁鹽產地之旅。圖／交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

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雲嘉南濱海國家風景區橫跨了雲林、嘉義、臺南的沿海地區，轄區內擁有許多生態旅遊景點及在地特色產業，趕快來雲嘉南感受不同面貌的漁鹽產地之旅。

馬沙溝3D彩繪村畫作分散在大街小巷之中，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，周邊有結合在地漁業特產的《喵喵愛吃土魠》，以及已故誠品書局負責人吳清友故居的《開卷有益》等，合計畫作共有36幅，以海洋、漁村風情、各式動物為元素，童趣的畫風呈現馬沙溝小漁村特有的藍色意象，遊客只要沿著地上的藍色小魚指引尋找畫作，並在畫作前標示最佳攝影處，即可拍出有趣的3D照片。如果想更深度的了解彩繪村內的一切，社區也提供預約導覽的服務，讓在地達人帶你輕鬆發覺馬沙溝巷弄之美，另外也可以預約剖蚵的體驗，並且品嘗烤鮮蚵及風味餐，最後在到社區小舖採購美味伴手禮。

●3D彩繪村導覽／半日遊套裝行程（3D彩繪村導覽+鮮蚵產業體驗+在地風味餐）遊程預約：請洽馬沙溝觀光休閒協會電話：0972-619061【導覽及遊程請提前預約，以便行程安排】

●好美里體驗遊程：好美船屋提供各式各樣的體驗活動，像是減塑釣魚、摸蛤蜊、海廢植栽、爆漿虱目魚丸DIY、醬醃蛤蜊DIY、好美里3D彩繪村解說及水漾森林生態解說等等各種不同體驗活動，讓你們從更多面向來體會好美的美。

●遊程預約：請洽好美農漁產電話：05-3431948【導覽及遊程請提前預約，以便行程安排】

●口湖美景小旅行「口湖遊客中心」租借自行車，前往梧滯洪池環湖，接著至梧社區，欣賞一幅幅的鐵花窗，每幅都訴說在地人家的人文故事，再回來口湖遊客中心，品嚐農村媽媽的手路菜，以在地食材烹煮的飯菜，顯得更為可口，另外也別錯過館內小農產品的展售。

●觀光資訊：請洽口湖農村社區小舖電話：05-7905101（交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處廣告）

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