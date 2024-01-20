雲嘉南漁鹽產地 邂逅馬沙溝

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雲嘉南濱海國家風景區橫跨了雲林、嘉義、臺南的沿海地區，轄區內擁有許多生態旅遊景點及在地特色產業，趕快來雲嘉南感受不同面貌的漁鹽產地之旅。

馬沙溝3D彩繪村畫作分散在大街小巷之中，讓遊客體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍，周邊有結合在地漁業特產的《喵喵愛吃土魠》，以及已故誠品書局負責人吳清友故居的《開卷有益》等，合計畫作共有36幅，以海洋、漁村風情、各式動物為元素，童趣的畫風呈現馬沙溝小漁村特有的藍色意象，遊客只要沿著地上的藍色小魚指引尋找畫作，並在畫作前標示最佳攝影處，即可拍出有趣的3D照片。如果想更深度的了解彩繪村內的一切，社區也提供預約導覽的服務，讓在地達人帶你輕鬆發覺馬沙溝巷弄之美，另外也可以預約剖蚵的體驗，並且品嘗烤鮮蚵及風味餐，最後在到社區小舖採購美味伴手禮。

●3D彩繪村導覽／半日遊套裝行程（3D彩繪村導覽+鮮蚵產業體驗+在地風味餐）遊程預約：請洽馬沙溝觀光休閒協會電話：0972-619061【導覽及遊程請提前預約，以便行程安排】

●好美里體驗遊程：好美船屋提供各式各樣的體驗活動，像是減塑釣魚、摸蛤蜊、海廢植栽、爆漿虱目魚丸DIY、醬醃蛤蜊DIY、好美里3D彩繪村解說及水漾森林生態解說等等各種不同體驗活動，讓你們從更多面向來體會好美的美。

●遊程預約：請洽好美農漁產電話：05-3431948【導覽及遊程請提前預約，以便行程安排】

●口湖美景小旅行「口湖遊客中心」租借自行車，前往梧滯洪池環湖，接著至梧社區，欣賞一幅幅的鐵花窗，每幅都訴說在地人家的人文故事，再回來口湖遊客中心，品嚐農村媽媽的手路菜，以在地食材烹煮的飯菜，顯得更為可口，另外也別錯過館內小農產品的展售。

●觀光資訊：請洽口湖農村社區小舖電話：05-7905101（交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處廣告）