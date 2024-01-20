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TOYOTA近年來持續以行動支持台灣流行音樂與藝術文化發展，展現豐富的品牌面貌。今年首度贊助《WE ARE我們的除夕夜》特別節目，激盪多元文化交流、國際跨界共演之精神，將於2024年除夕夜與大家一同歡樂迎接農曆新年。

《WE ARE我們的除夕夜》2024年規劃9大主題、超過10組大咖歌手、表演團體等，呈現台灣跨界音樂的樣態。本屆TOYOTA贊助《WE ARE我們的除夕夜》，期待能持續傳遞對多元文化的支持、建立與各世代群眾的溝通橋樑。

TOYOTA將於官方社群平台舉辦錄影專屬席位抽獎活動，按讚追蹤並完成指定任務，即有機會到現場直擊你喜愛的藝人團體！現在追蹤並持續鎖定TOYOTA Facebook、Instagram、YouTube，掌握第一手相關訊息！

本屆節目由「金鐘主持人」吳姍儒Sandy主持，演出陣容包含「金曲新人」洪佩瑜與「金曲唱作才女」孫盛希，代表「台饒勢力」的大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面等嘻哈饒舌歌手；「經典歌廳秀」演出陣容包括陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌王歌后；「流量新生代」更特別找來2023年夏天登上美國達人秀、來自日本大阪的舞蹈團體Avantgardey，邀請觀眾們在除夕夜的美好時刻，共賞精彩演出。