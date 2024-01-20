半導體市值 奔近兩年新高

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市值增加前十大半導體股

護國神山報喜威力大！台積電（2330）法說會利多大爆發，喊話2024年美元營收將年增21％～25％，外資目標價直奔7字頭，優異表現為半導體族群打上強心針，19日半導體市值單日激增1.1兆元、突破24兆元大關，創近兩年高，上市半導體類股指數飆漲5.06％，創金兔年開紅盤日以來單日最大漲幅，順勢摘下類股漲幅之冠。

法人點出，半導體產業將正式走出谷底期，準備迎向下一波高峰。

台積電法說會後ADR飆漲9.79％，與現貨溢價幅度一度擴大至21％，助攻台積電現貨19日跳空開高直接衝破600元大關，暴漲6.46％創近兩年高，也催動半導體族群多頭猛攻，包括晶圓代工、IC設計、矽智財（IP）、先進封裝等指標股多頭點火，推動上市半導體類股19日跳空大漲5.06％，寫下金兔年開紅盤以來最大漲幅，指數衝破400點大關收最高425.8點，改寫近兩年新高，榮登類股漲幅之冠，台股19日勁揚453點，整體半導體族群就貢獻345點。

半導體市值也膨脹，單日激增1.1兆元、達24.35兆元，創近兩年高；除了台積電增加9,854.2億元為最多之外，IC設計龍頭聯發科法說會押寶買盤也進駐，推升股價重返900元大關，市值單日大增367.9億元，日月光投控、聯電、瑞昱也分別成長175.2億元、137.9億元、92.3億元，其中日月光更獲外資連兩日買超3,572張。

統一投顧董事長黎方國表示，先前美股道瓊、費半指數領先創高，台股雖基本面表現不俗，但股價位階卻相對落後，後市補漲空間大，特別是「AI之母」輝達股價領先改寫新天價，也為台股提供信心，看好台積電法說會給出正面展望將為台股注入希望，且後續將公布的美股2023年第四季財報季也會轉熱，都有助台股元月行情走強。