台積法說釋利多 概念股同樂

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台積電（2330）法說會後，19日跳空大漲，股價超越600元大關，激勵台股一吐本周萎靡走勢的悶氣，也帶動相關供應鏈、封測族群等相關概念股同步走強，其中以IC封測廠華泰（2329）大漲5.6％最為強勢，股價為近一個月新高，志聖（2467）、家登（3680）漲幅超過4％。

法人表示，台積電法說釋出正向，在外資預期之外，相關封測廠可望受惠接單挹注業績增長。

美股前天全數收紅，台股由台積電領軍喊漲，因法說釋出正向訊息，估全年營收增逾2成，開高後跳空上攻，暌違近兩年重新站上600元大關，成交量近千億元排名第四，激勵相關封測廠及供應鏈上揚。

其中封測廠華泰，除了持續承接半導體訂單之外，也搭上AI列車，旗下還有客戶美超微訂單加持，有助於挹注2024年營運，股價開高走高帶量逾9萬張上揚，突破60元大關；志聖除了切進台積CoWoS先進封裝，加上2024年營運有成，收漲4.52％。

半導體載具廠家登在出貨帶動下，預期全年營收雙位數成長，19日股價大漲4.72％；鈦昇則在美、台等兩大客戶的封裝訂單下，預期回到成長軌道，帶量漲3.04％；另封測廠的精測、日月光投控、京元電子等，漲幅也超過2％～3％同樂。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電近三年受疫情影響，法說會以線上舉行居多，近期在12月營收高標公告下，也開實體法說邀各界法人參與，代表對未來展望看法相當樂觀，也激勵相關供應鏈上揚，未來除了留意台積電擴廠發展外，其AI晶片所需的供應鏈及CoWoS先進封裝廠仍可逢低布局。

展望下周台股，黎方國強調，外資在期貨空單上減至少萬口，顯示心態偏多，預期農曆年前，大盤將維持震盪盤堅的走勢。