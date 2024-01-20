久昌周漲逾30％ 躍興櫃黑馬

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興櫃周漲幅前十大

興櫃市場本周漲幅冠、亞軍都由半導體產股拿下，分別為久昌（6720）漲幅30.6％、廣化（5297）漲幅20.08％，季軍則是本周唯一的新兵生技類股朗齊生醫*（6876）以23.14％奪得，該檔新登錄股票採無面額制度發行。

據統計，本周333檔興櫃股票有110檔維持平盤以上，占比約33％，相較上周的漲跌家數維持大致平盤走勢，本周加權指數先是連跌兩天再戲劇化一天暴漲收復失土，最終周K留長下影線、漲幅0.96％；櫃買市場雖表現較弱，周K連三黑，但本周跌幅僅0.12％，有望隨著外資爆量回補，中小型股在下周跟進回溫。

成交量方面，興櫃市場本周成交金額為130.21億元，相較上周的112.4億元，增加17.81億元，本周上市櫃市場成交量大增。法人指出，外資先是大賣、再報復性回補，推升了本周的整體成交值，興櫃市場也受帶動。

盤面上，周漲幅前十強分別為久昌、廣化、朗齊生醫*、昱展新藥、優你康、水星生醫*、梭特、世紀風電、永立榮、和詮，周漲幅從9.53％～30.6％不等；在產業分類上，漲幅前十以生技醫療類股占五檔為主，電子族群占四，其中半導體與光電產業各兩檔。

久昌科技為類比IC設計公司，擁有電源管理領域及霍爾（Hall）半導體元件開發能力，開發馬達專用與電流偵測Hall IC，應用於消費性、家電、工業設備及自動車領域。產品營收比重上，Hall IC約占89％、POWER IC約占8％、MOSFET IC約占2％。

廣化科技為高功率器件固晶機（Die Bonder）及解決方案提供商，在高功率器件的固晶機為利基市場的領導者，在全球市占率達70％。公司在封測設備市場擁有自主研發技術能力，為大中華地區主要供應商；產品營收比重上，機台占92％，零件占8％，應用領域包括二極體產業、場效功率電晶（MOSFET），以及功率模組領域。

朗齊生醫*營運業務主要為生物技術服務、從事抗癌新藥開發及老藥新用等的專利技術開發，目前新藥開發策略以未被市場所滿足、不易治癒的癌症用藥為優先；公司將FDA已核准的藥物進行藥物重定位，找出藥物抗癌的作用機轉，使開發藥物不僅有新機轉藥物（First in class）的市場優勢，且可縮短開發時程及節省開發費用。