指數震盪再震盪 聚焦AI股與航運股

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盤勢分析： 選前布局的外資，選後減碼匯出，導致新台幣貶值，消息面往兩岸緊張關係解讀：外資的淺顯觀點認為，台灣政治經濟都受中國控制，大選結果就是向「習近平說不」，但實際狀況應該和民生議題、薪資、房價等有關。

如果政治要「謙卑再謙卑」，那股市本質就是「震盪再震盪」，那些選後誇口上看某某點的樂觀期待，背後都有很多假設需要持續追蹤，眼下就有二大變數：一是美國聯準會3月降息討論搖擺不定，FedWatch預估3月降息機率忽高忽低，但公債殖利率持續反彈；二是地緣政治，紅海是危機高峰還是地緣政治風險起點？兩韓對峙？俄烏戰爭變成東歐戰爭？

2024年科技七巨頭的蘋果和特斯拉遭遇麻煩，蘋果遭多家投資銀行降評，利空包括手機庫存高、銷量成長觸頂，中國景氣不佳與官方管控，本益比偏高，本周更傳中國降價出清iPhone庫存，業績占20％的中國市場可能衰退。蘋果全球市值第一的寶座被微軟取代，而且可能是長期取代，機構法人與ETF基金必須減碼持股因應。

短期注意蘋果於台股封關前，公布上季財報、VR Vision PRO出貨6萬～8萬台，對營收貢獻杯水車薪，中線則注意反壟斷調查傳聞，是否擴大到所有科技巨頭。

電動車方面，比亞迪超越特斯拉，成為全球電動車第一，但兩家公司股價都在跌。比亞迪掌握磷酸鋰鐵電池原料生產優勢加上政府補助，中國出口的電動車多是歐美高階車種「山寨電動版」，未來歐美將提關稅保護汽車產業，電動車是AI後美中下一個戰場。

特斯拉把電動車當成iPhone，而享有科技股高本益比；而中國把電動車當成重要經濟政策，複製面板、太陽能、LED、石化、鋼鐵、水泥等，中國產能大開價格競爭模式。

投資策略：

外資減碼新台幣貶值，台股指數整理，科技股與AI股多維持月線或季線之上，台積電法說展望樂觀，當日ADR上漲9.8％創波段新高，法說會最重要的三點分別是：1、2024年第一季營收估180億～188億美元，季減6.3％，反應業績穩定成長。

2、2024年半導體產業產值預估成長10％，而台積電全年美元營收將年增21％～25％。

3、2024年資本支出280億～320億美元，在台灣持續投資先進製程：大台南科學園區3奈米，新竹和高雄園區2奈米，從竹科台積電變成真正的台灣積體電路公司。

封關前避險心理：

台股2月5日封關，1月底前反彈後觀望氣氛濃厚，量能持續下降，所以指數應該是整理格局，但資金流動牽動個股表現空間，操作策略應是汰弱留強。

利空是檢測AI股買點的機會，1月市場氣氛不佳但AI股普遍維持偏多，IP股領先創新高，AI伺服器代工股築底，台積電股價更突破2023年高點，泛AI族群是市場核心。

至於傳產股關注重電和航運，航運股回檔到月線附近，留意量縮價穩的投資機會；其餘類股人氣退潮，1月股價暴跌的台塑集團股，成為ECFA議題的受害者。